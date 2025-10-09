El venezolano Cegarra, premiado por sus «poderosas» fotografías en la frontera mexicana

3 minutos

Berlín, 9 oct (EFE).- El venezolano Alejandro Cegarra fue galardonado este jueves con el Premio Leica Oskar Barnack, que reconoce un trabajo fotográfico que aborde la relación de la humanidad con el medioambiente, por su espectacular serie ‘Two Walls’ (Los dos muros), centrada en los inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

El trabajo de Cegarra (Venezuela, 1989) fue elegido de entre más de 300 proyectos procedentes de más de 100 países por su forma de «iluminar la confluencia de la migración, la identidad y la resiliencia, con una mezcla de apremio y empatía», anunció Leica.

«Con sus empáticas imágenes en blanco y negro llama la atención sobre la difícil situación de los migrantes y refugiados y arroja luz sobre su dramática situación. México fue conocido en su momento como un refugio seguro para refugiados. Sin embargo, en los últimos años, el país ha forjado una alianza con políticos antiinmigración en Estados Unidos», destacó el jurado.

Unas «poderosas» imágenes que Cegarra tomó desde 2018 y hasta enero de este año para crear una serie que ya mereció en 2024 el World Press Photo al mejor Proyecto a Largo Plazo a nivel global.

«Quería centrarme en la humanidad y las emociones universalmente humanas. En total, tomé 35.000 fotos, de las cuales seleccioné 20 para la serie LOBA (Leica Oskar Barnack Award)», señaló el fotógrafo en declaraciones recogidas por la compañía alemana.

En un contrastado blanco y negro, las imágenes de Cegarra muestran a migrantes que tratan de cruzar la frontera de México a Estados Unidos, a pie, subidos a los techos de trenes o escalando el muro que separa los dos países.

Una de las imágenes más impactantes muestra a Eddie, Carolina y su hija de cuatro años, Valentina, escondidos detrás de la pared de una casa abandonada y destrozada en el último tramo de tierra antes de la frontera entre México y Estados Unidos.

Y otra captura el momento en el que cientos de personas cargadas con sus escasos enseres o llevando a sus hijos a hombros cruzan un río fronterizo.

El trabajo de Cegarra fue presentado al LOBA por el fotógrafo colombiano y nominador de estos premios, Federico Ríos Escobar.

Cegarra, que reside en México desde 2017, comenzó su carrera como fotógrafo en 2012, cuando empezó a trabajar para Últimas Noticias, el periódico más importante de Venezuela.

Desde entonces, su trabajo como fotógrafo independiente ha sido publicado por The New York Times, Bloomberg, National Geographic, The New Yorker, The Washington Post y TIME.

Ha recibido múltiples premios, incluyendo la Beca Editorial Getty en 2017, así como el Premio Global a Proyectos a Largo Plazo de World Press Photo en 2019 y 2024. Y ganó el Premio Leica Oskar Barnack a la Nueva Generación en 2014 por su serie ‘El otro lado de la Torre de David’, sobre los ocupantes ilegales de un rascacielos inacabado en Caracas.

Fotógrafos como Sebastiao Salgado y Eugene Richards están entre los anteriores ganadores del LOBA. EFE

agf/jgb