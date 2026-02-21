El venezolano Rondón y el brasileño Kenedy dan triunfo a Pachuca sobre Tigres UANL

Monterrey (México), 20 feb (EFE).- El venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy convirtieron este viernes un gol cada uno para darle a los Tuzos de Pachuca un triunfo por 1-2 sobre Tigres UANL en el Torneo Clausura del fútbol mexicano.

En el inicio de la séptima fecha, Pachuca jugó 40 minutos con un hombre de más por la expulsión del brasileño Joaquim y sacó provecho con las dianas de Salomón y Kenedy, en tanto por el cuadro de casa anotó Ozziel Herrera.

El primer tiempo fue accidentado con intervenciones arbitrales que molestaron al Pachuca: en el minuto 32 al Rondón le anularon un gol en una jugada polémica, a partir de lo cual el cuadro de casa perdió concentración.

Tigres, que tuvo la posesión de la pelota, insistió en el ataque hasta que en el minuto 39 Correa le puso un servicio a Herrera, letal con el remate cruzado de zurda, el 0-1.

La segunda mitad comenzó con lucha en mitad de la cancha hasta que en el 50 el brasileño Joaquim fue expulsado y dejó a los Tigres con un hombre de menos en la cancha.

Pachuca se fue al ataque, poco a poco encerró a los Tigres y empató en el minuto 79 con un gol de cabeza de Rondón tras un tiro de esquina.

Los Tuzos se volcaron al ataque, dejaron ir un par de jugadas de goles, pero insistieron en ofender y en el minuto 88 decidieron el triunfo con un soberbio gol de Kenedy, quien desde atrás remató de zurda por encima del guardameta argentino Nahuel Guzmán, que estaba adelantado.

Pachuca subió al segundo lugar del torneo con cuatro victorias, dos empates, una derrota y 14 puntos. Tigres va séptimo con 10 unidades.

Este viernes más tarde el América del entrenador brasileño Andre Jardine se meterá en el estadio del Puebla en busca de tres puntos para tratar de darle la vuelta a un pésimo inicio de torneo con la peor ofensiva del campeonato.

El sábado, en el partido más esperado de la jornada, el líder Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito recibirá al Cruz Azul, tercero de la clasificación, en tanto el campeón Toluca visitará al Necaxa, San Luis al Atlas y Mazatlán a los Xolos de Tijuana.

El domingo, en el cierre de la fecha siete, el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales enfrentará a los Pumas UNAM y el Juárez FC al Querétaro. EFE

