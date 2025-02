El venezolano Vargas usa su ‘sinker’ venenoso para hacer historia en la Serie del Caribe

Rodrigo Corona

Mexicali (México), 6 feb (EFE).- Para lanzar el tercer juego sin hit ni carreras en la historia de la Serie del Caribe de béisbol el lanzador venezolano Jesús Vargas, de los Cardenales de Lara de Venezuela, utilizó una especie de clave secreta: su ‘sinker’ venenoso.

Caracterizado como un movimiento descendente y lateral, el ‘sinker’ es un sofisticado envío de rompimiento, que si, como en el caso de Vargas tiene ponzoña, es un arma poderosa.

«No le tenía confianza, era un pitcheo que tuve hace años y eliminé porque no lo localizaba», explicó a EFE el jugador que guió a Venezuela a las semifinales de la Serie del Caribe.

El nacido hace 26 años en Macuto compuso su relación con el ‘sinker’ este verano con los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol.

Vargas empezó la campaña en México en los Toros de Tijuana, en los que por bajo rendimiento no duró ni un mes y fue cambiado a los Pericos.

En Puebla conoció al ‘coach’ de pitcheo Miguel Ángel López, quien le dijo que el ‘sinker’ le sería efectivo en la liga; Vargas trabajó para perfeccionarlo y terminó la temporada como uno de los pilares de la rotación abridora del equipo.

«Gracias al trabajo con Miguel Ángel, dominé el lanzamiento, en tan solo dos semanas. A partir de ese momento mis resultados mejoraron», reveló.

Su buen nivel se mantuvo en el invierno con los Leones de Caracas de su país, con los que firmó su mejor temporada en Venezuela con 68.2 entradas trabajadas.

Su efectividad fue de 4.46 carreras limpias permitidas por juego, hizo que los Cardenales lo escogieran como uno de sus refuerzos para la Serie del Caribe.

Desde antes de su viaje a Mexicali, ciudad mexicana frontera con los Estados Unidos, Henry Blanco, manejador de Venezuela, lo eligió como el abridor para el cuarto juego, ante el Japan Breeze japonés.

Vargas no sabía nada del rival, una selección de beisbolistas japoneses de distintas ligas, algo que no le preocupó, a pesar de que en ese partido los venezolanos se jugaron el pase a las semifinales.

«No hice nada diferente. La falta de información hizo que el plan que diseñe con mi cátcher (Alí Sánchez) fuera solo salir a tirar strikes».

El pitcher guió la victoria de 10-0 sobre el Breeze, al lanzar ocho capítulos, sin imparables, tres bases por bolas y siete rivales ponchados. Sólo necesitó de 86 pitcheos, 55 strikes, varios de los cuales fueron ‘sinkers’.

Vargas igualó las proezas del estadounidense Thomas Fine, quien en 1952 lanzó el primer ‘no-no’ de la Serie del Caribe, cuando jugaba para la Cervecería de Caracas, y al venezolano Ángel Padrón, quien logró el ‘no hit, no run’ el año pasado con los Tiburones de la Guaira sobre Nicaragua.

Ante el Breeze, el partido fue recortado a ocho capítulos porque los Cardenales noquearon a los japoneses, gracias a la regla que dice que si un equipo tiene ventaja de al menos 10 carreras luego de siete capítulos el partido se termina.

«Fue hasta el octavo ‘inning’ que me di cuenta de que no me habían conectado ‘hits’ ni metido carreras, si me pongo a pensar en ello antes las cosas hubieran salido mal. Estaba enfocado en hacer mi trabajo», confesó.

En las semifinales, Venezuela, sin el aporte de Vargas, perdió ante los Leones del Escogido dominicanos. Este jueves disputará el duelo por el tercer lugar ante los Indios de Mayagüez puertorriqueños.EFE

