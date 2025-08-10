El Villarreal traspasa al canterano Carlo Adriano al Querétaro de México

The Swiss voice in the world since 1935

Vila-real (España), 10 ago (EFE).- El Villarreal ha traspasado a su canterano Carlo Adriano García al Querétaro de México, según informó el club ‘groguet’ este domingo sin detallar las condiciones de la operación, ni en cuento al total a ingresar ni si tiene opciones de futuro sobre el jugador.

Nacido en Vila-real (este de España), Adriano llegó a la cantera del Villarreal, equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), hace dieciséis años y tras pasar por el filial llegó a debutar con el primer equipo pero una grave lesión en una rodilla le hizo estar un curso sin competir.

El pasado mes de enero entró en la dinámica del primer equipo pero fue cedido al Deportivo Mirandés, de la Segunda División, en el mercado de invierno.

Este verano regresó a los entrenamientos del equipo de Marcelino García Toral, pero al no entrar en los planes del técnico el club ha apostado por traspasar al centrocampista que ahora tiene 24 años. EFE

