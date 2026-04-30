El yen rebasa la barrera de los 160 dólares, su nivel más bajo desde julio de 2024

2 minutos

Tokio, 30 abr (EFE).- La divisa japonesa, el yen, rebasó este jueves la barrera de las 160 unidades por dólar estadounidense, alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2024, lastrado por el conflicto en Oriente Medio y la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener los tipos de interés.

A la apertura de la Bolsa de Tokio, el dólar se vendía a cambio de 160,38 yenes, dos días después de que el BoJ congelara en el 0,75 % los tipos de interés de referencia a corto plazo por tercer mes consecutivo, una decisión dividida que se aprobó con seis votos a favor y tres en contra.

Aunque los tipos de interés se encuentran en su nivel más alto en tres décadas, tras la subida más reciente del pasado diciembre, el BoJ ha decidido optar por la cautela frente al conflicto en Oriente Medio.

Una eventual subida de los tipos al 1 %, como reclamaron los tres miembros del BoJ que discreparon con la congelación contribuiría a fortalecer el yen, de acuerdo con un informe de Fitch Ratings publicado el martes, donde se asegura que el aumento de los tipos «debería favorecer la recuperación» de la divisa.

A pesar de la cautela en los últimos meses, Fitch Ratings afirmó que Japón ha «superado el débil crecimiento nominal y la deflación que caracterizaron su economía durante más de dos décadas» con una inflación promedio del 2,9 % desde 2022, lo que según la calificadora respalda su opinión de que el BoJ continuará normalizando su política monetaria.

Esta devaluación del yen sucede en un contexto geopolítico tenso, marcado por el conflicto en Oriente Medio y el aumento en los precios del crudo, factores que han llevado a la entidad bancaria a reducir sus expectativas de crecimiento para el país.

La posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha obligado a Japón a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible, empujó este jueves el precio del barril de petróleo brent para entrega en junio cotizaba por encima de los 120 dólares. EFE

pbz/daa/rrt