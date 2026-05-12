Elon Musk y Tim Cook viajarán con Trump a China, anuncia la Casa Blanca

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Altos ejecutivos estadounidenses, entre ellos Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple, acompañarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China esta semana, informó el lunes un funcionario de la Casa Blanca.

Pekín ha dicho que está dispuesto a trabajar con Estados Unidos en busca de «más estabilidad» y confirmó que Trump realizará la visita, la primera de un presidente estadounidense desde 2017.

Trump estará en China del miércoles al viernes.

Washington y Pekín se han enfrentado por cuestiones clave como los aranceles comerciales, la guerra en Irán y la soberanía de Taiwán, territorio que China reclama como propio.

Trump mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, con un abanico de cuestiones comerciales y económicas entre ambos países sobre la mesa.

Ambos mandatarios acordaron en octubre una tregua de un año en una encarnizada guerra comercial que aumentó los aranceles mutuos sobre muchos productos más allá del 100%.

El presidente estadounidense ha estado presionando a las empresas para que construyan plantas de fabricación en Estados Unidos, en un intento tanto de reducir las importaciones como de incrementar la actividad económica interna.

Sin embargo, las cadenas de suministro de muchas grandes empresas tecnológicas dependen en gran medida de China, lo que las hace especialmente expuestas a las tensiones comerciales bilaterales.

Estados Unidos también ha intentado impedir que China acceda a los chips de inteligencia artificial de más alta gama de las empresas estadounidenses.

Según una lista compartida por un funcionario de la Casa Blanca, que lo hizo bajo condición de anonimato, Musk y Cook estarán acompañados por otros 15 directores ejecutivos.

Entre ellos figuran los máximos responsables de Boeing, GE Aerospace, Citi, Goldman Sachs, Mastercard y Visa.

Entre las empresas tecnológicas, altos ejecutivos de Cisco, Meta, Micron y Qualcomm participarán en el viaje, señaló el funcionario.

Musk, la persona más rica del mundo, apoyó firmemente a Trump durante la campaña para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, con un aporte de más de 280 millones de dólares.

Ambos tuvieron una ruptura pública en julio del año pasado, pero parecen haberse reconciliado desde entonces.

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