Embajada de EEUU en Colombia pide a sus ciudadanos evitar marchas por riesgo de violencia

Bogotá, 7 ene (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Colombia recomendó a sus ciudadanos evitar las manifestaciones previstas para este miércoles en Bogotá y otras ciudades del país, convocadas por el presidente Gustavo Petro en rechazo a la intervención de EE.UU. en Venezuela, ante el riesgo de que «se presenten hechos de violencia».

«Las marchas previstas causarán graves interrupciones del tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas», señaló la misión diplomática en un mensaje publicado en la red social X.

Entre las recomendaciones emitidas por la embajada a sus ciudadanos en Colombia figuran evitar aglomeraciones y protestas, mantenerse atentos a su entorno, no portar joyas u objetos de valor y mantener un perfil bajo, así como evitar el uso del teléfono celular en espacios públicos.

Asimismo, aconsejó «no oponer resistencia ante intentos de robo, mantener las puertas de los vehículos cerradas y las ventanas subidas, salir con anticipación para los desplazamientos y monitorear los medios de comunicación locales».

La embajada informó además que no prestará servicios consulares de rutina después de las 14:00 hora local (19:00 GMT).

Este miércoles en Bogotá y otras ciudades de Colombia están previstas movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro bajo el lema «por la soberanía y la democracia», en medio de las tensiones que mantiene con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se han avivado en los últimos días por la operación militar de EE.UU. en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Las manifestaciones, previstas para las 16:00 hora local (21:00 GMT), concentran la atención en lo que pueda decir el mandatario colombiano, que participará en la jornada desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

En los últimos meses, movilizaciones propalestinas y a favor del Gobierno convocadas en Bogotá llevaron a decenas de manifestantes a protestar de manera violenta en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. EFE

