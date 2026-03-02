Embajada de EEUU en Kuwait dice que hay «amenaza continua» de ataques de drones y misiles

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Kuwait dijo este lunes que existe una «amenaza continua» de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta entre Israel y EE. UU. contra el país persa.

En su página web, la legación diplomática emitió una alerta y aseguró que existe «una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre Kuwait», donde ya ha habido algunas acciones militares por parte de Irán, que también ha atacado Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de EE.UU. en la región.

«No acuda a la embajada. Refúgiese en su residencia, en el piso más bajo disponible y lejos de las ventanas, sin salir de casa», dice el mensaje, en el que se insta a los estadounidenses que viven en el pequeño país arábigo a «mantenerse alerta ante futuros ataques».

La Embajada aseguró antes que su personal se encuentra refugiado en el lugar.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel desde que el sábado Estados Unidos y el Estado judío coordinaron un ataque conjunto que mató al líder supremo iraní, Alí Jameneí, y a varios altos cargos del régimen.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países que albergan bases militares de EE.UU. en Oriente Medio o mantienen estrechos vínculos comerciales, como es el caso de Kuwait.

En una declaración conjunta, Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos condenaron el domingo los «injustificados» ataques del régimen iraní, al que acusan de bombardeos «indiscriminados y temerarios con misiles y drones» contra territorios de toda la región. EFE

