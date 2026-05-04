Embraer logra el primer pedido del carguero militar C-390 en Oriente Medio con los EAU

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Río de Janeiro, 4 may (EFE).- El fabricante brasileño de aviones Embraer anunció este lunes la venta de 10 cargueros militares C-390 Millennium para el sector de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el compromiso de adquisición de otros 10, lo que representa el primer pedido de este modelo en el Oriente Medio.

Se trata, además, del mayor pedido internacional de un solo país para este modelo de aeronave, lo que «destaca su alineación con los exigentes estándares» de las fuerzas aéreas modernas que operan en entornos complejos, señaló la compañía en un comunicado.

El contrato busca reforzar las capacidades de transporte militar de los EAU, incluyendo misiones de carga, despliegue de tropas, asistencia humanitaria y evacuación aeromédica.

Asimismo contempla el mantenimiento, reparación y soporte de las aeronaves posventa en colaboración con una empresa del país árabe, consolidando la cooperación industrial en el sector de defensa.

Según Embraer, la selección del modelo se dio tras una extensa campaña de pruebas en condiciones operativas locales, que confirmó la eficiencia y fiabilidad de la aeronave.

Esta aeronave tiene capacidad para transportar una carga útil de hasta 26 toneladas y alcanza una velocidad de 490 nudos, superior a la de otras de su tipo.

El C-390, que igualmente tiene una autonomía mayor a la de otros cargueros militares de mediano porte, puede usarse para el transporte de tropas y cargas, el lanzamiento de paracaidistas y para operaciones de evacuación médica, búsqueda y salvamento, combate a incendios y misiones humanitarias.

Además tiene capacidad para aterrizar en pistas provisionales y no pavimentadas y cuenta con un sistema para abastecer en el aire a otros aviones o para ser reabastecida.

El C-390 ya ha sido adquirido por once países, entre los cuales Portugal, Hungría, Países Bajos, Austria, Suecia, República Checa, Eslovaquia, Lituania y Corea del Sur. EFE

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