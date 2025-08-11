Emelec y Cuenca se hacen daño con el empate

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- Emelec empató este lunes 1-1 con Deportivo Cuenca pese a jugar desde el minuto 12 sin el argentino Juan Ruiz, que fue expulsado, en el partido de cierre de la vigésima cuarta fecha de la Liga ecuatoriana.

Deportivo Cuenca se fue adelante con un gol de Jorge Ordóñez, pero Luis Fernando León dejó todo igual al ejecutar un penalti 20 minutos después.

Deportivo Cuenca suma 36 puntos y es séptimo, mientras que Emelec, con 32, ocupa el noveno lugar del torneo liderado con 50 por Independiente del Valle, que en la jornada igualó sin goles en la cancha de Manta.

Este resultado animó al Barcelona que, derrotó por 1-2 a El Nacional y con 44 quedó a 6 puntos del líder.

El campeón en 2023 y 2024, Liga de Quito, perdió por 1-0 ante Aucas y quedó en el tercer puesto, con 43 puntos. Ahora tiene la mirada puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues visitará el próximo jueves al Botafogo.

El triunfo dejó con 38 en el cuarto piso a Aucas, misma renta de Orense.

Libertad, con 37 puntos, quedó en el sexto puesto.

Los equipos que concluyan la trigésima fecha del torneo entre el séptimo y el duodécimo lugar disputarán un hexagonal en procura del último billete local para la próxima Copa Sudamericana.

Mientras que el Mushuc Runa, con 17 puntos, y el Manta, el Macará y el Vinotinto, con 24 cada uno, continúan como los principales candidatos para disputar, al término de trigésima fecha de la Liga Pro, el cuadrangular en el que dos equipos evitarán perder la categoría para el próximo año.

La clasificación de goleadores es liderada con 15 por el ecuatoriano Byron Palacios, de Universidad Católica. Le siguen su compatriota Daniel Valencia del Manta (14) y el argentino Rafael Monti del Vinotinto (13). EFE

