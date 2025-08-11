The Swiss voice in the world since 1935

Emelec y Cuenca se hacen daño con el empate

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- Emelec empató este lunes 1-1 con Deportivo Cuenca pese a jugar desde el minuto 12 sin el argentino Juan Ruiz, que fue expulsado, en el partido de cierre de la vigésima cuarta fecha de la Liga ecuatoriana.

Deportivo Cuenca se fue adelante con un gol de Jorge Ordóñez, pero Luis Fernando León dejó todo igual al ejecutar un penalti 20 minutos después.

Deportivo Cuenca suma 36 puntos y es séptimo, mientras que Emelec, con 32, ocupa el noveno lugar del torneo liderado con 50 por Independiente del Valle, que en la jornada igualó sin goles en la cancha de Manta.

Este resultado animó al Barcelona que, derrotó por 1-2 a El Nacional y con 44 quedó a 6 puntos del líder.

El campeón en 2023 y 2024, Liga de Quito, perdió por 1-0 ante Aucas y quedó en el tercer puesto, con 43 puntos. Ahora tiene la mirada puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues visitará el próximo jueves al Botafogo.

El triunfo dejó con 38 en el cuarto piso a Aucas, misma renta de Orense.

Libertad, con 37 puntos, quedó en el sexto puesto.

Los equipos que concluyan la trigésima fecha del torneo entre el séptimo y el duodécimo lugar disputarán un hexagonal en procura del último billete local para la próxima Copa Sudamericana.

Mientras que el Mushuc Runa, con 17 puntos, y el Manta, el Macará y el Vinotinto, con 24 cada uno, continúan como los principales candidatos para disputar, al término de trigésima fecha de la Liga Pro, el cuadrangular en el que dos equipos evitarán perder la categoría para el próximo año.

La clasificación de goleadores es liderada con 15 por el ecuatoriano Byron Palacios, de Universidad Católica. Le siguen su compatriota Daniel Valencia del Manta (14) y el argentino Rafael Monti del Vinotinto (13). EFE

rm/cbs/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR