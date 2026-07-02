Eminem pierde batalla legal en Australia por su marca ‘Shady’ en medio de proceso en EEUU

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Bangkok, 2 jul (EFE).- El rapero estadounidense Eminem no podrá vender determinados artículos de su marca de ropa ‘Shady Limited’ en Australia después de que las autoridades del país fallasen a favor de la firma local de productos de playa ‘Swim Shady’ en una disputa legal con el cantante, en medio de otro proceso similar en EE. UU.

El Registrador de Marcas de Australia dirimió en un fallo divulgado la víspera que en el país austral ‘Shady Limited’ está sobre todo vinculado al apodo del artista y a su carrera musical, y no a la moda, tras un proceso de disputa de marca lanzado el pasado año por la similitud de los nombres.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall B. Mathers III, no podrá vender bajo el nombre ‘Shady’ ropa, calzado, sombreros, bolsos o artículos de cuero a partir del 1 de agosto en Australia, pero conservará el sello para otras categorías, como música o electrónica.

El artista deberá cubrir asimismo los gastos legales de ‘Swim Shady’, aunque la decisión se podrá apelar hasta el 22 de julio.

Los cofundadores de la marca australiana, Jeremy Scott y Elizabeth Afrakoff, celebraron este jueves la decisión, pero puntualizaron que «es solo un paso», pues «aún quedan asuntos por resolver» porque «‘Swim Shady’ continúa defendiendo sus derechos de propiedad intelectual «internacionalmente».

Y es que ambas partes mantienen también una disputa en Estados Unidos. El pasado noviembre, el rapero solicitó la cancelación de la marca australiana en el mercado norteamericano, un procedimiento que quedó paralizado a petición de ‘Swim Shady’ mientras se resolvía el litigio en Australia.

‘Swim Shady’, con sede en Sídney y que originalmente comenzó bajo el nombre ‘Slim Shade’, se lanzó oficialmente al mercado en diciembre de 2024 con una línea de productos de playa, incluyendo sombrillas portátiles y bolsas de protección solar.

La firma solicitó la marca en Australia en marzo de 2024 y el equipo de Eminem presentó su oposición en octubre del mismo año.

A comienzos de 2025, ‘Swim Shady’ demandó protección para su sello en Estados Unidos, lo cual fue aprobado antes de que el rapero presentara su oposición, en un segundo proceso legal.

Eminem, que saltó a la fama en los años 2000, utiliza frecuentemente ‘Slim Shady’ como su ‘alter ego’ y uno de sus éxitos más conocidos es ‘The Real Slim Shady’, cuya letra dice que «todos le imitan».

La firma de ropa ‘Shady Limited’ fue lanzada en 2003 por el rapero con ropa de calle y de estilo ‘hiphop’. EFE

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