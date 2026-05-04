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Emiratos Árabes se reserva el derecho a responder a los nuevos ataques de Irán

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Dubái, 4 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes que se reserva el «pleno y legítimo derecho a responder» a los nuevo ataques con drones y misiles de Irán contra su territorio, que durante la jornada de hoy han alcanzado una zona industrial en el este del país, mientras que otros han sido derribados por las defensas antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que EAU «se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional, integridad territorial, ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional». EFE

bm-cgs/ijm/lss

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