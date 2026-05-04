Emiratos dice estar respondiendo a «amenaza de misiles» por primera vez desde la tregua

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El Cairo, 4 may (EFE).- El Ministerio de Interior de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo este lunes que las defensas aéreas del país árabe, el más castigado por los ataques de represalia iraníes tras el estallido de la guerra a finales de febrero, están respondiendo a «una amenaza de misiles» por primera vez desde el alto el fuego.

«Los sistemas de defensa aérea se enfrentan actualmente a una amenaza de misiles. Por favor, permanezcan en un lugar seguro y sigan las advertencias y actualizaciones en los canales oficiales», dijo el departamento en un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de X. EFE

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