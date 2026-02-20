Emmanuel ‘Meme’ del Real enciende con Santaolalla el Metropólitan en Ciudad de México

3 minutos

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- Imponente y solitario, así se le vio esta noche al artista Emmanuel ‘Meme’ del Real, quien sin la banda Café Tacvba, pero con la compañía del compositor argentino Gustavo Santaolalla encendió el escenario del Teatro Metropólitan en Ciudad de México para presentar su primer disco en solitario ‘La montaña encendida’.

Antes de la aparición sorpresa de Santaolalla, quien es productor del álbum, Meme abrió este concierto entre los sintetizadores de ‘Micelio’ y el romance de ‘Princesa’, la primera canción que conoció el público de las 13 publicadas a lo largo de 2025.

El cantante arrancó esta nueva versión de sí mismo con sus seguidores, quienes de memoria entonaron las letras de los temas que son la radiografía de la vida del tecladista de 56 años.

Ante el tumulto de aplausos, el cantante se detuvo para decir con una sonrisa: “Como dicen en inglés: esto es ‘too much’. Este es un gran regalo para ustedes y nosotros”.

Vestido de traje y bañado en luces azules, la mente detrás de himnos del rock mexicano -como ‘Eres’ y ‘La ingrata’- saltó de un género a otro, de electrónica a regional mexicana y de bachata a bolero, con esa habilidad metamórfica y magnética que ha llenado conciertos de hasta 170.000 personas, como lo hizo con Café Tacvba en 2005.

Acompañado de su guitarra y abrazado del micrófono, ‘Meme’ miró el presente de este disco, pero también al pasado, al interpretar ‘No puedo parar’, que vio la luz en 2015, así como de compositores que admira, entre ellos, Natalia Lafourcade, Intocable, Juan Gabriel y hasta Selena.

El tecladista de Café Tacvba aprovechó esta cita con el público para traer al escenario las melodías de esta banda -de la que sigue siendo parte- con temas inolvidables como ‘Quiero ver’ o ‘Eres’, y también versiones más actuales como una adaptación acústica de ‘La canción’ de Bad Bunny y J Balvin.

Con los pies bien puestos en los 2000, es que empezaron a brotar las notas de ‘Aviéntame’, un tema de ‘Amores perros’, una de las películas que revolucionaron la escena del cine mexicano a inicios del siglo dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Al ritmo de ese llamado musical entró Santaolalla, el creador de la banda sonora de ‘The Last of Us’, al igual que de la película de González Iñárritu.

“Que quede clara la relevancia que tiene en mi vida. Es mi ejemplo de la alegría y las ganas de vivir, el presente y seguir adelante. (Él) pone el espíritu creativo a disposición de quien lo necesite”, dijo ‘Meme’ a Santaolalla, a quien consideró como un amigo y hasta un padre.

El homenaje a los 2000 y al cine continuó con la invitación del cantante ‘Chetes’, con quien canta ‘16 de febrero’, un tema que forma parte de la película ‘Fuera del cielo’ (2006).

‘Meme’ reveló esta noche su talento en solitario, pero sobre todo su esencia metamórfica con la que ha sido productor de la recién galardonada con el Grammy Natalia Lafourcade y decenas de artistas. EFE

