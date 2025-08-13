The Swiss voice in the world since 1935

Empate histórico en la natación panamericana junior da oros a Brasil y Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Luque (Paraguay), 13 ago (EFE).- La quinta jornada de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción vivió este miércoles un hecho histórico al registrarse un empate en la prueba de 50 metros libre femenino que les dio medalla de oro a las participantes de Brasil y Colombia.

La brasileña Stephanie Balduccini y la colombiana Isabella Bedoya cronometraron 25.42 segundos, lo que no solo les dio el oro compartido, sino que además significó un nuevo récord panamericano junior para la especialidad.

Además, ambas ganaron la oportunidad de competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Para Panam Sports, “el hecho de que dos nadadoras igualen hasta la centésima de segundo en una final de este nivel, y que además rompan el récord continental junior, resalta la paridad y el altísimo nivel competitivo que vive la natación juvenil en América”. EFE

laa/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR