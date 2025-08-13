Empate histórico en la natación panamericana junior da oros a Brasil y Colombia
Luque (Paraguay), 13 ago (EFE).- La quinta jornada de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción vivió este miércoles un hecho histórico al registrarse un empate en la prueba de 50 metros libre femenino que les dio medalla de oro a las participantes de Brasil y Colombia.
La brasileña Stephanie Balduccini y la colombiana Isabella Bedoya cronometraron 25.42 segundos, lo que no solo les dio el oro compartido, sino que además significó un nuevo récord panamericano junior para la especialidad.
Además, ambas ganaron la oportunidad de competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Para Panam Sports, “el hecho de que dos nadadoras igualen hasta la centésima de segundo en una final de este nivel, y que además rompan el récord continental junior, resalta la paridad y el altísimo nivel competitivo que vive la natación juvenil en América”. EFE
