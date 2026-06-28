Empezó «lo bueno»: Canadá abre el baile de los 16avos noqueando a Sudáfrica

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Sin tiempo para digerir el final de una intensa y trepidante primera fase del Mundial 2026, Canadá abrió los dieciseisavos este domingo eliminando 1-0 a Sudáfrica, un abrebocas a la altura de lo que el DT de Argentina, Lionel Scaloni, llamó el comienzo de «lo bueno».

Los canadienses se convirtieron en los primeros clasificados a los octavos de final apenas un día después de que se cerrara la fase de grupos, en la que se jugaron 72 de los 104 partidos del torneo que organizan junto a Estados Unidos y México.

Tras su caída en Los Ángeles, con un riendazo de Stephen Eustáquio en el minuto 90+2, los sudafricanos se unieron al grupo de 16 selecciones que no pasaron el primer corte y deberán ver desde casa una Copa del Mundo llena de goles, récords y suspense.

El mediocampista de los Canucks permitió que su país aterrice por primera vez en la ronda de los 16 mejores justo cuando todo indicaba que el juego en el modernísimo SoFi Stadium se iba a la prórroga.

Pero soltó un derechazo al borde de la línea de cal de las 18 para sentenciar el único juego dominical de los dieciseisavos. Canadá buscará el pase a los cuartos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

– Modric vs Ronaldo –

En la primera instancia eliminatoria destaca precisamente el cara a cara entre neerlandeses y marroquíes, pero también el choque que tendrán Croacia y Portugal el jueves en Toronto.

Incombustibles, Luka Modric y Cristiano Ronaldo, excompañeros en el Real Madrid, liderarán a sus respectivas selecciones: los balcánicos exprimen a una selección que fue subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercera en Catar cuatro años más tarde; la Seleção le ganó a España la Liga de Naciones hace un año.

Otros aspirantes al título tendrán rivales complicados para empezar el camino definitivo a la corona: la campeona Argentina se enfrentará a la sorprendente Cabo Verde el viernes en Miami, la pentacampeona Brasil chocará con Japón el lunes en Houston.

La tetracampeona Alemania, que regresa a la fase de ganar o despedirse tras dos eliminaciones dolorosas en primera ronda, se medirá a Paraguay también el lunes en Foxborough, vecino a Boston, en una jornada que promete fuertes emociones.

España, por su parte, será el rival de Austria el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium.

– Éxito del fútbol africano –

Francia, la gran favorita con su ofensiva estelar, tendrá enfrente a la peligrosa Suecia, el martes en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, mientras que una Inglaterra hasta ahora decepcionante se enfrentará a la República Democrática de Congo el miércoles en Atlanta.

RD Congo es una de las nueve selecciones africanas en 16avos. Solo se quedó por el camino Túnez, lo que es un gran éxito para el fútbol de ese continente, a pesar de la caída sudafricana el domingo.

En el bando opuesto están las decepciones del fútbol asiático, que solo ha metido a Japón y a la «prestada» Australia, que compite por ese continente pese a pertenecer geográficamente a Oceanía, y del centroamericano y caribeño, que ya se ha quedado sin representantes.

El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, pagó con su puesto este domingo la eliminación prematura de su equipo.

– Pulso goleador entre Messi y Mbappé –

México y Ecuador se enfrentarán en el único duelo 100% latinoamericano, el martes en el estadio Azteca de la capital mexicana, y Colombia, tras ganarle la llave a Portugal, se medirá a Ghana el viernes en Kansas City.

Además del título mundial, que se entregará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, se vivirá una apasionante carrera tanto por la Bota de Oro como por el récord del máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Por el momento, Messi lidera las dos clasificaciones, con seis goles en la primera fase y 19 en la historia de los Mundiales, pero Mbappé le acecha, con cuatro en Norteamérica 2026 y 16 en sus tres participaciones mundialistas.

¿Estará en riesgo el récord de los 13 goles en un Mundial de Just Fontaine en Suecia 1958?

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