Empieza en Nuevo México un juicio contra Meta para determinar si protege a los menores

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Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- Un juicio sin jurado comienza este lunes en Nuevo México contra Meta, matriz de Instagram, para determinar si sus prácticas constituyen una «molestia pública» al no proteger adecuadamente a menores de edad frente a depredadores en sus plataformas.

Un juez determinará si la compañía falló en proteger a los menores en sus redes sociales y si debe ser obligada a implementar cambios estructurales en sus productos, con implicaciones millonarias para la empresa.

El caso se suma a otros litigios recientes contra grandes tecnológicas en Estados Unidos, incluido un juicio de marzo pasado en Los Ángeles donde Meta y YouTube fueron halladas responsables en un caso civil relacionado con la adicción de menores a las redes sociales.

En Nuevo México, Meta ya perdió la primera fase del juicio, en la que el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, acusó a Meta de no proteger adecuadamente a los menores y de engañar al público sobre los riesgos asociados al uso de plataformas como Instagram y Facebook.

En marzo, un jurado del estado determinó que Meta violó deliberadamente la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México y le impuso una multa de 375 millones de dólares.

Las exigencias del fiscal general incluyen cambios en las plataformas, como bloquear el acceso a menores de 13 años, eliminar cuentas de menores existentes y prohibir el acceso a adultos vinculados con explotación sexual infantil tras una sola infracción.

Según un informe trimestral de Meta, la fiscalía también reclama cerca de 3.700 millones de dólares en costos de reparación y amplias medidas cautelares que obligarían a cambios sustanciales en los servicios de la empresa en el estado.

Meta ha calificado estas exigencias como técnicamente inviables y ha advertido que podría suspender sus plataformas en Nuevo México si no se alcanza una solución. EFE

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