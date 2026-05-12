Empresarios mexicanos dejan atrás la incertidumbre por el T-MEC como freno a la inversión

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Ciudad de México, 12 may (EFE).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE), José Medina Mora, afirmó este martes que la revisión del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dejó de ser un factor que detiene inversiones en el país y ahora se incorpora como “un riesgo más” en los negocios.

“Hoy sabemos que la incertidumbre es lo único cierto en esta revisión del Tratado (…) pero esto ha dejado de ser un factor para detener las inversiones e incorporarse simplemente en un riesgo más de los negocios”, dijo durante la inauguración de la 35 Convención de Aseguradores de la AMIS, en Ciudad de México.

Medina Mora aseguró que esta situación abre oportunidades para retomar el crecimiento económico y señaló que la primera prioridad del CCE es reactivar la inversión, para lo cual, dijo, se requiere seguridad, energía y agua.

El dirigente empresarial sostuvo que hay proyectos de inversión de empresarios de distintos países interesados en México y citó que la inversión extranjera directa pasó de 36.000 millones de dólares en 2024 a 41.000 millones en 2025, con un aumento de la inversión nueva de 8 % a 18 %.

Recordó que el año pasado muchos proyectos esperaban la revisión del tratado comercial, pero aseguró que ese factor ya no paraliza las decisiones empresariales pese a que no se tenga una fecha delimitada para concluir su revisión.

También dijo que el CCE identificó obstáculos en normas, procedimientos, permisos, plazos prolongados e incertidumbre por actos de fiscalización del Servicio de Atención Tributaria (SAT).

Según Medina Mora, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una reducción de plazos y autorizaciones inmediatas para proyectos prioritarios o estratégicos.

La revisión del T-MEC está prevista para el 1 de julio de 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá deben evaluar el funcionamiento del acuerdo y decidir si lo extienden por 16 años más o si continúan revisiones anuales hasta 2036.

El proceso ocurre en medio de tensiones por aranceles, en particular los asociados a la sección 232 en Estados Unidos sobre acero y aluminio, y discusiones sobre reglas de origen y cadenas regionales de suministro.

Medina Mora dijo que el CCE acompaña al Gobierno en esa revisión y que, tras una visita reciente a Canadá, refrendó con sus contrapartes tres objetivos: continuidad del tratado, libre comercio y cero aranceles para productos que cumplan reglas de origen. EFE

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