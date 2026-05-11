En cuidados intensivos la mujer francesa que dio positivo por hantavirus

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Berlín, 11 may (EFE).- La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus y que desarrolló síntomas graves se encuentra ingresada en cuidados intensivos desde este lunes, informó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) a través de un comunicado.

Según el organismo europeo con sede en Suecia, la pasajera del crucero MV Hondius evacuada el domingo junto a otros cuatro ciudadanos franceses «presentó síntomas agudos durante el vuelo de regreso a Francia» por lo que «actualmente se encuentra en cuidados intensivos».

De este caso positivo por Hanativurs informó este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer «ha empeorado esta noche», explicó la ministra en una entrevista a la emisora de radio France Info, en la que también señaló que se han identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.

Francia confirmó así su primer caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado a bordo del MV Hondius, en el que viajaba esta paciente que forma parte del grupo de pasajeros franceses evacuados desde el archipiélago canario hacia territorio francés.

La mujer, según las autoridades francesas, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación, que aterrizó poco antes de las 14.30 GMT del domingo en el aeropuerto parisino de Le Bourget, y después fue ingresada en un hospital de París, junto a los otros cuatro franceses repatriados ayer en un vuelo sanitario.

Esas cuatro personas han dado negativo por hantavirus, pero permanecerán «hospitalizadas durante un mínimo de 15 días», declaró la ministra, y añadió que un decreto firmado el domingo por el primer ministro, Sébastian Lecornu, permite a las autoridades «endurecer estos periodos de aislamiento». EFE

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