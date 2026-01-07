En libertad un líder de Tiguerones al vencer el plazo para que Ecuador presente garantías

2 minutos

Madrid, 7 ene (EFE).- La Audiencia Nacional española ha dejado en libertad a Willian Joffre Alcívar Bautista, uno de los considerados líderes de la banda Los Tiguerones, al haber vencido el plazo para que Ecuador presentase las garantías que solicitó el tribunal para proceder a su extradición.

El reclamado tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación de asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

La Audiencia Nacional dio el visto bueno a ambas entregas, si bien lo condicionó a que en un plazo de tres meses Ecuador garantizase de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, la justicia española no ha recibido dichas garantías en el plazo acordado, pese a que se han remitido recordatorios a Ecuador de que estaba próximo a vencer, y el juzgado ha puesto en libertad a Alcívar Bautista.

En uno de los autos en los que el tribunal autorizaba la extradición, del mes de junio, la Audiencia explicaba que debido a la situación de violencia que existe en las cárceles en Ecuador era necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega.

La Sala pidió entonces a las autoridades ecuatorianas que «presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios».

El conocido como comandante Willy, de 36 años, fue detenido el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell (noreste de España) junto a su hermano, Álex Iván, Ronco, en una operación de la Guardia Civil española en colaboración con la Policía de Ecuador y desde entonces estaba en prisión provisional.

Ambos hermanos están considerados como cabecillas de Los Tiguerones y contaban con sendas órdenes internacionales de detención.

Además del asalto al canal de televisión para coaccionar al Gobierno ecuatoriano y exigirle que cesara la presión policial sobre las bandas criminales del país catalogadas como terroristas, a Los Tiguerones se le atribuye el asesinato de César Suárez, el fiscal ecuatoriano que murió acribillado por varios disparos días después de comenzar la investigación contra ellos por delitos de terrorismo. EFE

mms/ram/rod/rf