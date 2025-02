En Niedereimer, el pueblo de Merz, los vecinos votan por una CDU favorito en las encuestas

Niedereimer (Alemania), 23 feb (EFE).- En Niedereimer, el distrito de la ciudad alemana occidental Arnsberg en el que vive el candidato a canciller de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, los primeros votantes del colegio electoral número 152 revelaron a EFE este domingo que su voto era para el aspirante conservador.

Christoph, el primer vecino de Niedereimer que sale de ese colegio electoral, en el que se esperaba al propio Merz antes del mediodía, dijo a EFE que para él «votar ha sido fácil».

«Espero que el candidato del partido al que he votado sea canciller», señaló con una sonrisa al aludir, sin mentarlo, a Merz, un político que tiene su residencia en este pequeño distrito con aspecto de pueblo de 2.000 habitantes.

Más complicado fue votar para Anna, una madre de familia con responsabilidades organizativas en el colegio electoral número 152, situado en las instalaciones de un club social con campo de fútbol y un modesto salón de actos.

«He estado indecisa hasta esta mañana. He votado por el que considero que no es mi partido, sino que he votado de forma táctica, para fortalecer al partido que más votos parece que va a conseguir frente a los azules», explicó Anna a EFE.

Aludía a la CDU, el partido favorito de las encuestas, y a Alternativa para Alemania (AfD), formación ultraderechista que se identifica con el color azul en el código cromático de la política germana.

«Lo que está pasando con el pueblo ahora mismo es una locura», comenta entre risas incómodas Anna en vista del despliegue de las autoridades en Niedereimer, donde abunda este domingo la presencia policial y, entre otras cosas, se ha cortado la calle en la que Merz tiene su residencia y se ha prohibido aparcar en la zona cercana al club social.

Votos al cambio

Manfred, que acudió a votar acompañado de su mujer y con su perro, dijo a EFE que «lo de los últimos tres años no puede repetirse» en alusión al Gobierno tripartito que formaron hasta el pasado mes de noviembre el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y los liberales del FDP.

«He votado por algo distinto a lo que ha habido en la política. Espero que gane mi candidato», señaló este hombre.

Mariette, una jubilada que votó junto a su hija y su marido, también acudió a votar temprano tras haberse «preocupado mucho por las elecciones».

«Hemos pensado mucho antes de votar, pero hemos votado por el candidato y por el partido que puede ganar hoy», explicó esta señora mayor tras salir del colegio electoral.

Otro Christoph, un joven que espera poder tomarse una cerveza después de votar a primera hora de este domingo, señaló por su parte que tenía muy claro a quién votar.

«Siempre voto al mismo partido, y hoy espero que gane», dijo Christoph a EFE.

El bastión electoral de Merz

Para Merz, Arnsberg y, sobre todo, Niedereimer, son un bastión, pues acostumbra a recibir un claro apoyo del electorado.

Merz ya ganó en la circunscripción de esta región con claridad en las elecciones generales de 2021, con un 40,4 % de los votos, por delante de su rival del SPD (32,2 %), mientras que los otros aspirantes no superaron el 10 %.

La última vez que se votó en Arnsberg, en las pasadas elecciones europeas, el 39,9 % de los votantes eligió a la CDU, que quedó muy por delante del SPD (17,9 %) y AfD (12,9 %), mientras que el resto de partidos no superó el 10 %. EFE

