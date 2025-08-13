The Swiss voice in the world since 1935

En Sudán del Sur, los jóvenes buscan un refugio a la violencia en un centro cultural

Este contenido fue publicado en
4 minutos

Atem Simón Mabior

Yuba, 13 ago (EFE).- En el tranquilo suburbio de Thongpiny, a las afueras de Yuba, el Centro Cultural Senius Hub lleva siendo una década un punto de encuentro para artistas de la capital de Sudán del Sur. En él, la poesía y la música conviven con debates sobre derechos humanos para fomentar la tolerancia en un país marcado por años de guerra y represión.

Senius Hub «nos abrió puertas que no podíamos imaginar, ya que los talleres y los espectáculos al aire libre nos han permitido juntarnos con artistas de todo el país y del exterior», afirma a EFE Deng Barnaba, un músico joven y miembro de varias iniciativas culturales del centro.

En el país más pobre del mundo, este centro representa para muchos un raro refugio de diálogo y creación, que permite a los jóvenes distanciarse de la violencia que ha azotado a Sudán del Sur desde su nacimiento en 2011. Aunque la guerra civil acabó en 2018, el país sigue sufriendo tensiones políticas, enfrentamientos tribales y violencia por parte de pandillas juveniles.

Desde cine hasta karaoke

En la sala principal del edificio, donde caben hasta 300 personas, se celebran simposios, talleres y presentaciones artísticas. Su amplio espacio exterior tiene la capacidad de recibir a más de 200 espectadores o participantes en los eventos al aire libre, que van desde obras de teatro hasta exposiciones artísticas, ferias de libros y bazares, ciclos de cine y hasta fiestas de karaoke que llenan de alegría el lugar.

Barnaba cree que las actividades que ofrece el centro no son únicamente entretenimiento sino que «enseñan a los jóvenes valores como la tolerancia y la colaboración, y les permiten crear ideas y proyectos que reflejan nuestra cultura diversa y la festejan», lo que les aleja de las temidas pandillas juveniles de Yuba, conocidas localmente como «niggers» o «Toronto boys».

Estos grupos, a menudo compuestos por jóvenes marginados y desempleados, han sido acusados ​​de robos, asaltos y actos de intimidación que han sumido en el miedo a barrios enteros. El pasado mes de julio, un ataque brutal contra una joven de 16 años por parte de unos ocho miembros de estas bandas llevó a la detención de más 600 pandilleros.

Un lugar para el entendimiento

«El arte puede ser una herramienta para el cambio social y para construir puentes entre las diferentes tribus de Sudán del Sur», cuenta Linda Peter, activista y artista que define el centro como «una segunda casa que nos da seguridad y libertad para expresar nuestras ideas y da paso a que aprendamos de las experiencias de los demás».

Fuera de Yuba, los combates y enfrentamientos tribales son usuales en muchas zonas de Sudán del Sur debido a la presencia de grupos armados rebeldes, así como a la incapacidad del Gobierno para desarmar a las tribus que se enfrentan de cuando en cuando por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado o la venganza.

Senius presta especial atención a la participación de los refugiados sudaneses en Yuba y acoge iniciativas como la Red Juvenil Contra la Guerra, que busca concienciar a la población sobre los peligros de conflictos como el que sufre Sudán y promover una cultura de tolerancia y diálogo.

Construir la paz con ideas

El director del centro, Abraham Makuach, opina que los diálogos literarios, los conciertos y las exposiciones son “eficientes herramientas para deshacer los estereotipos y volver a tejer la confianza entre las tribus”.

Sobre sus fuentes de financiación, Makuach dice a EFE que dependen de “diversas asociaciones con entidades donantes, además del apoyo de los bancos y las empresas nacionales de comunicaciones”.

“Sudán del Sur necesita lugares donde la gente pueda debatir, aprender y compartir”, resume a EFE el periodista y socio del centro Omer Mohamed Musa.

“Aquí, las puertas siempre están abiertas para quien quiera construir paz con ideas y no con armas”, sentencia. EFE

asm-se-pab/ijm/alf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR