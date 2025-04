Encarcelan a imputada por muerte de hermano del reguetonero Arcángel tras anular sentencia

3 minutos

San Juan, 30 abr (EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó la sentencia contra Mayra Nevárez Torres, de 15 años de restricción domiciliaria con supervisión electrónica a reclusión, por causarle la muerte al hermano del reguetonero puertorriqueño Arcángel, manejando en estado de embriaguez.

«Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de certiorari solicitado, y ordenamos modificar la Sentencia recurrida, a los únicos efectos de disponer que la pena a cumplirse por la señora Nevárez Torres sea la de reclusión», lee la sentencia de la corte resuelta el pasado lunes, pero publicada este miércoles.

De esta manera, se anula la sentencia impuesta el pasado 30 de enero por la juez Wanda Cruz Ayala contra Nevárez Torres por causarle la muerte a Justin Santos, al conducir en contra del tránsito y en estado de embriaguez en San Juan en noviembre de 2021.

En aquel entonces, la jueza ordenó también que Nevárez debía hacer 200 horas de servicio comunitario, pagar varias multas, cumplir con un pago de 10.000 dólares a Kevin Monserrate Gandía, que acompañaba a Santos y quien resultó herido en el accidente, ocurrido en el puente Teodoro Moscoso.

Igualmente, a Nevárez Torres se le impidió salir de Puerto Rico, estaba sujeta a pruebas de dopaje aleatorias y su licencia de conducir fue suspendida por cinco años.

Tras aquella decisión Arcángel definió el sistema de justicia de Puerto Rico como una «basura».

No obstante, luego de la determinación anunciada este miércoles, el artista urbano colgó en una historia en su cuenta de Instagram la frase en inglés «The richest thing you could have is peace» (La cosa más preciada que uno pueda tener es la paz).

Asimismo, en aquel momento, el cantante advirtió que si le ocurría algo a su madre, Carmen Santos, después de ser hospitalizada debido al impacto emocional que le provocó la sentencia, habría consecuencias.

Nevárez Torres fue declarada culpable el 12 de diciembre de 2024 por la muerte de Santos y de provocarle grave daño corporal a Monserrate Gandía.

La fiscalía demostró que la convicta manejaba su vehículo de motor de manera temeraria y contra el tránsito en el puente Teodoro Moscoso cuando impactó dos vehículos todo terreno Can-Am, en los que transitaban los perjudicados al momento del choque.

Santos falleció en la escena a causa de las lesiones recibidas.

Las autoridades le realizaron a Nevárez Torres una prueba para detectar alcohol en la sangre, la cual arrojó 0,29 %. El límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor es de 0,08 %.

Arcángel, por su parte, afirmó tras el fallecimiento de su hermano que «nunca» había sufrido tanto ni se había sentido «tan derrotado» y «tan perdido». EFE

jm/sbb