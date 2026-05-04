Encuentran en Croacia cuatro migrantes muertos y dos en estado grave

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Skopie, 4 may (EFE).- Cuatro migrantes fueron hallados muertos cerca de la ciudad de Karlovac, en Croacia, y otros dos encontrados en un estado delicado de salud, informó este lunes la policía del país balcánico.

Las autoridades han abierto una investigación y las primeras pesquisas apuntan a que un grupo de migrantes fue abandonado por el conductor de un vehículo de carga que los había introducido en territorio de la Unión Europea de forma ilegal.

La policía recibió un aviso antes de la medianoche pasada sobre un numeroso grupo de personas en la zona que, situada a unos 70 kilómetros al suroeste de Zagreb, forma parte de una conocida ruta de inmigración que pasa por Eslovenia.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron cuatro cadáveres y 15 supervivientes, de los cuales dos necesitaron tratamiento hospitalario urgente, mientras que los demás fueron trasladados a un centro de acogida para solicitantes de asilo.

«La investigación in situ ha determinado que un conductor desconocido (…) descargó a los extranjeros del vehículo y los abandonó allí. Cuatro de ellos no presentaban signos vitales, mientras que otros dos fueron hospitalizados debido a su delicado estado de salud», precisó la Fiscalía del condado de Karlovac, según informa la televisión pública croata HRT.

Los supervivientes declararon a la policía que habían soportado condiciones inhumanas durante el trayecto.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa de las muertes. EFE

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