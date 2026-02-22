Encuentran siete cuerpos de migrantes en una playa de la costa oeste de Libia

2 minutos

Trípoli, 22 feb (EFE).- La filial de la Media Luna Roja Libia en la ciudad de Al Jums, al este de Trípoli, informó este domingo de la recuperación de siete cadáveres de migrantes en una playa de Qasr al Akhyar.

Una fuente de seguridad de Al Jums indicó a EFE que entre los cuerpos se encontró el de una mujer y el de un menor y añadió que se desconoce el número de desaparecidos del naufragio en el que murieron.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que proceden principalmente de los países del África subsahariana.

El ministro italiano de Interior, Matteo Piantedosi, y su homólogo libio, Imad Trabelsi, abordaron a principios de febrero medidas para «fortalecer» la cooperación ante la migración hacia Europa por el Mediterráneo.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó el pasado 9 de febrero de la muerte o desaparición frente a las costas de Libia de unos 53 migrantes, entre ellos dos bebés, tras el naufragio de una embarcación neumática con unas 55 personas a bordo.

Según la OIM, 1.008 migrantes fueron interceptados y devueltos al país magrebí desde comienzos de año hasta el 14 de febrero.

En ese mismo período, el organismo informó además de 484 personas fallecidas o desaparecidas en la ruta migratoria del Mediterráneo central, donde Libia es el principal punto de partida hacia las costas europeas.

El pasado martes, la ONU denunció en un informe abusos hacia migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Libia, que incluyen asesinatos, torturas y violencia sexual por parte de redes de tráfico de personas. EFE

na-mak/lfp/mgr