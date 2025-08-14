Ente electoral boliviano confirma que Evo Morales no figura en ninguna lista de candidatos

La Paz, 14 ago (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó este jueves que el expresidente Evo Morales (2006-2019) no figura en ninguna lista de candidatos de los ocho partidos políticos que están en la carrera para las elecciones generales del 17 de agosto.

El secretario de Cámara del ente electoral, Fernando Arteaga, informó que ayer miércoles venció el plazo para la sustitución de candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y senadores que fueron inhabilitadas en primera instancia.

«No figura en listas el señor Evo Morales, en ninguna de las listas de ningún partido político”, aseguró a los medios locales.

Arteaga señaló que dos alianzas políticas aún están con la presentación de la documentación correspondiente y cuando concluyan, el ente electoral presentará, el sábado, su informe final junto con la lista oficial de todas las candidaturas, a un día de los comicios.

Morales no puede ser candidato presidencial porque no tiene partido que lo represente y por una disposición constitucional que establece que la reelección en Bolivia «es por una única vez de forma continua» sin la posibilidad de un tercer mandato y el también líder cocalero ya gobernó el país en tres ocasiones.

El expresidente, al no poder postularse como candidato, llamó hace dos semanas a sus seguidores y a todo el país a votar nulo en rechazo a la «derecha» y al Gobierno de Luis Arce que, según él, resultarán favorecidos en el proceso electoral.

Morales renunció a la militancia del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras perder su liderazgo de casi 30 años del partido , el cual también fundó; y se encuentra distanciado de Arce por diferencias en el manejo del Gobierno y por la candidatura presidencial del MAS.

En las últimas semanas, algunos partidos políticos que están en carrera anunciaban «sorpresas» en inscripción de nuevos candidatos en sus listas, y se especulaba una posible habilitación de Morales, sin embargo esto no ocurrió.

El 17 de agosto, los bolivianos están llamados a las urnas para elegir al presidente, al vicepresidente y al Parlamento para el periodo 2025-2030, en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible, el alza de la inflación que ha encarecido los productos de primera necesidad y las duras críticas a Arce y a la administración del MAS por el «fracaso del modelo económico».

Para las elecciones se inscribieron diez postulantes, de los cuales ocho siguen en carrera. El empresario, Samuel Doria Medina, por la alianza Unidad; el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), que postula por la alianza Libre; Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate.

A ellos se suman el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, por la Alianza Popular; el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que va por Unidad Cívica Solidaridad (UCS); El exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, candidato del MAS; y Pavel Aracena, por Acción Democrática Nacionalista (ADN). EFE

