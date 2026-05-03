Ente electoral de Bolivia proyecta una reforma para corregir vacíos del sistema vigente

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Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 3 may (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia iniciará una reforma para corregir los vacíos y aspectos obsoletos del sistema vigente, tras culminar cinco comicios en los dos últimos años, dijo en una entrevista con EFE el presidente de ese organismo, Gustavo Ávila.

«Después de este ciclo de elecciones no podemos perder esta oportunidad. Tenemos que ser responsables entre todos e ir a presentar esta propuesta de modificación», indicó.

Bolivia fue a las urnas en diciembre de 2024, un año después de lo previsto, para elegir a 19 de 26 magistrados de los altos tribunales del país, tras un proceso accidentado con constantes recursos que presentaron los aspirantes seleccionados por el Legislativo y que hicieron que, finalmente, esas elecciones se realicen de forma parcial.

En agosto de 2025 se realizaron los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados, para ir en octubre a una inédita segunda vuelta presidencial entre los dos candidatos más votados en la primera.

Finalmente, en marzo se efectuaron las elecciones regionales y municipales, dentro de las cuales, el 19 de abril, cinco departamentos tuvieron segundas vueltas para elegir a sus gobernadores.

Ávila señaló que la transformación pasa por modificar la ley 026 del Régimen Electoral promulgada en 2010, para que en el siguiente ciclo electoral previsto para 2030 «ya no se utilice» una norma que quedó «desactualizada» y con muchas «contradicciones».

También indicó que este trabajo supone «escuchar a todos los actores del proceso electoral», de forma que no sea aprobada «entre cuatro paredes» y que «sea aceptada para cumplirse y acatarse».

En contrapartida, el vocal destacó la puesta en marcha del Sistema de Resultados Preliminares Electorales (Sirepre), que desde las elecciones generales ofreció la proyección de resultados el mismo día de los comicios y que, señaló, devolvió la «credibilidad» al ente electoral.

Vacíos y contradicciones

Según Ávila, los elementos fundamentales para la reforma son garantizar el principio de preclusión, que dicta que las etapas concluidas en una elección no se pueden revisar, y la «independencia» del ente electoral en sus decisiones respecto a otras que puedan emanar de tribunales ordinarios o salas constitucionales.

Además, mencionó que la ley vigente prevé la inhabilitación de candidatos «hasta 72 horas antes de una elección», algo que ocurrió en los comicios generales y regionales y que fue muy criticado por actores políticos y por el mismo órgano electoral.

Ávila ratificó que eso no debe ocurrir más, pues en ese tiempo no se puede actualizar la papeleta electoral.

El presidente del TSE también se refirió a las agrupaciones políticas que «se han comercializado» al ofrecer sus siglas, al punto de que se tuvo a «candidatos de ultraderecha» postulando en partidos de «ultraizquierda».

Asimismo, se refirió a las elecciones primarias que están previstas en una ley de 2018 y que se realizaron hasta ahora una sola vez, en 2019, pero sin que exista una compulsa interna en los partidos.

Según el vocal, no puede haber primarias con un solo postulante y como mínimo «en cada organización política tiene que haber dos candidatos».

A su juicio, hay que analizar las actuales reglas de propaganda política en época electoral, que no toman en cuenta a los medios digitales, y también el cuestionado trabajo de las encuestas, que en las elecciones generales de 2020 y 2025 fallaron notablemente en sus proyecciones. Esto «es algo que se debe legislar y normar», añadió.

Además, señaló que se debe regular el caso de los debates cuando corresponda y cuestionó que en Bolivia exista la «prohibición de circular» en vehículos durante la jornada de votación, algo que no pasa «en ningún país del mundo».

El presidente del TSE también mencionó la necesidad de implementar un «nuevo padrón electoral» que sustituya al vigente, que data de 2009 y que, aseguró, «está desactualizado» , una tarea que deberá estar concluida «hasta diciembre del próximo año». EFE

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