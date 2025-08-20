Entidades y políticos de Perú respaldan el pan con chicharrón en videos de ‘streamer’ Ibai

Lima, 20 ago (EFE).- Varios ministerios de Perú, instituciones como la Policía y numerosos políticos, personalidades y empresas respaldaron en las redes sociales al pan con chicharrón, en un torneo mundial gastronómico ideado por el ‘streamer’ y creador de contenido español Ibai Llanos, quien planteó «una batalla» entre México y Perú.

El conocido ‘streamer’ comenzó una serie de videos en los que enfrenta los desayunos emblemáticos de dos países y sus seguidores votan, a través de los comentarios, cuál de los dos pasa a la siguiente ronda, para así escoger próximamente cuál es la gastronomía mundial que ofrece la mejor comida para empezar el día.

En la primera ronda, Ibai propuso el enfrentamiento del pan con chicharrón de Perú, bocadillo de cerdo frito, boniato, y salsa criolla, y los chilaquiles de México, un plato elaborado con totopos, carne, salsa picante y queso.

De manera inmediata, seguidores del creador de contenido comenzaron a votar y mostrar su apoyo a un país u otro. La sorpresa llegó cuando numerosas instituciones del Gobierno de Perú y políticos comentaron en el video en Tiktok e Instagram.

Por ejemplo, el alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, afirmó «la gastronomía peruana no tiene competencia», y la candidata presidencial y líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, escribió «Perú es clave y punto».

La cuenta del expresidente peruano Martín Vizcarra, recientemente encarcelado comentó que, «de parte de nuestro querido presidente, Perú de lejos gana»; y el conocido gobernador regional César Acuña señaló que «obvio Perú, siempre seremos la mejor gastronomía del mundo».

«Control de identidad ¿cuántos peruanos estamos acá?», indicó la cuenta oficial de la Policía Nacional de Perú (PNP) e incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores escribió que «ambos países tenemos una excelente gastronomía, pero solo en Perú se come un delicioso pan con chicharrón».

El Ministerio de Economía y Finanzas también se animó a votar y añadir que «el pan con chicharrón, el rey indiscutible de los desayunos, así como el Perú sería uno de los líderes en la región en crecimiento económico 2025, con 3,5 %».

«Guitarra llama a cajón, cajón a la voz primera, escuchen con atención nuestro chicharrón impone su bandera», puso entre los miles de comentarios el Ministerio de Cultura, y el de Vivienda indicó «el pan con chicharrón es el desayuno perfecto, y sabe aún mejor cuando lo disfrutas junto a tu familia en tu propia vivienda».

Otros curiosos comentarios los dejaron la Asociación peruana de bomberos, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) comentó que «nuestro pan con chicharrón viene con su boleta (comprobante) de venta incluida, vamos Perú», y la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentas) comentó «transparencia ante todo, un pan con chicharrón no tiene competencia».

También mostraron su apoyo las cuentas oficiales de los principales bancos del país, medios de comunicación, universidades, cadenas de restaurantes, influencers, modelos y cantantes, como la popular banda de cumbia Grupo 5.

El video acumula más de 400.000 comentarios en Tiktok y la opción de Perú tiene 1,8 millones de «me gusta», mientras que México tiene 684.000 votos. EFE

pbc/fgg/gad