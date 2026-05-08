Entra en erupción un volcán al sur de Japón y causa una columna de humo de 3,5 kilómetros

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Tokio, 8 may (EFE).- El volcán Sakurajima, ubicado en el suroeste del archipiélago nipón, entró este viernes en erupción y causó una columna de humo y ceniza de 3,5 kilómetros de altura, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La erupción tuvo lugar en el cráter de Minamidake alrededor de las 16.15 horas (hora local, 7.15 GMT), tras lo que la agencia meteorológica emitió una alerta por la posible caída de ceniza en varias localidades cercanas en las próximas horas.

Además, avisó de que la columna de humo se desplaza hacia el sureste, tal y como indica la JMA en un comunicado.

Según la cadena de televisión NHK, la erupción lanzó rocas volcánicas entre 1 y 1,3 kilómetros de altura. Por el momento no se han registrado daños.

Unas 600 personas viven en un radio de cuatro kilómetros alrededor del Sakurajima, uno de los volcanes más activos de Japón, que está bajo el nivel de alerta 3 de una escala de 5, y a cuyo cráter está prohibido aproximarse desde 2016.

Japón está situado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con 110 volcanes activos. EFE

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