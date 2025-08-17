The Swiss voice in the world since 1935

Equipo indio bate récord al construir torre humana de 10 pisos en tradicional festival

Nueva Delhi, 17 ago (EFE).- Un equipo de jóvenes indios, conocidos como «govindas», hizo historia al construir una pirámide humana de 10 pisos de altura durante la vibrante celebración del Dahi Handi en la ciudad de Bombay, un tradicional festival hindú que recrea una travesura divina y que este año ha contado con la presencia especial de una delegación de «castellers» catalanes.

El logro sin precedentes fue alcanzado este sábado por el grupo Konkan Nagar Govinda Pathak en la localidad de Thane, en el área metropolitana de Bombay.

Miles de espectadores aclamaron la hazaña, que superó el récord anterior de nueve pisos y culminó con la ruptura de la «handi», una vasija de barro colgada en lo alto y llena de suero de leche, miel y frutos secos.

El Dahi Handi se celebra anualmente durante el Janmashtami, el festival que conmemora el nacimiento del dios Krishna. La tradición se basa en las leyendas de la infancia de Krishna, conocido por robar mantequilla y otros productos lácteos que se guardaban en vasijas fuera de su alcance.

Para emular estas travesuras, los jóvenes forman intrincadas pirámides humanas para alcanzar la «handi».

Este evento, que combina fervor religioso con competición y destreza física, se ha convertido en un símbolo de trabajo en equipo, coordinación y valentía.

Diferentes equipos de govindas recorren la ciudad, intentando romper el mayor número posible de «handis» colgadas a diversas alturas. El éxito se celebra con entusiasmo, y los equipos suelen recibir premios en efectivo por sus logros, patrocinados por organizaciones locales y figuras políticas.

La edición de este año tuvo la presencia de los Marrecs de Salt, una «colla castellera» catalana de más de cien miembros. Los «castellers», que construyen torres humanas como parte de su rica tradición cultural, fueron invitados a participar y observar el festival. EFE

