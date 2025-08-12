The Swiss voice in the world since 1935

Escasez de agua «de importancia nacional» en Inglaterra

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La escasez de agua ha sido clasificada como «de importancia nacional» en Inglaterra, que ha experimentado los seis primeros meses más secos desde 1976, informó el martes la Agencia de Medioambiente (EA).

Según la institución, cinco regiones de Inglaterra están afectadas por la sequía, enfrentándose a una disminución de las reservas de agua y a una caída de los rendimientos agrícolas. 

El Grupo Nacional sobre la Sequía, que reúne al gobierno, a representantes del sector agrícola y a las compañías de agua, se reunió para debatir la situación, mientras algunas regiones del país se preparan para afrontar la cuarta ola de calor de este verano.

«La situación actual es crítica a escala nacional, y hacemos un llamamiento a todos para que desempeñen su papel y contribuyan a reducir la presión sobre nuestro medioambiente acuático», declaró Helen Wakeham, responsable de agua en la EA.

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Agricultores, Rachel Hallos, expresó «una creciente preocupación por los próximos meses», ya que los agricultores siguen enfrentándose a «condiciones de sequía extrema».

En los últimos días, los niveles de los embalses en toda Inglaterra solo alcanzaban el 67,7% de su capacidad, muy por debajo de la media para la primera semana de agosto, que es del 80,5%.

Según el servicio meteorológico Met Office, Inglaterra ha experimentado en 2025 la primavera más seca en más de cien años.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, sean más intensos y frecuentes.

aks/mm/liu/hgs/val

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR