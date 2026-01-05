Escuelas cerradas en el norte de Escocia por fuertes nevadas

Londres, 5 ene (EFE).- Cientos de escuelas en el condado de Aberdeenshire, en el noroeste de Escocia, permanecen este lunes cerradas y varios vuelos han sido cancelados debido a las fuertes nevadas, mientras que el resto del territorio británico mantiene la alerta por hielo, según informaron las autoridades.

La Oficina de Meteorología indicó hoy que las bajas temperaturas que se registran desde el fin de semana y hoy en el Reino Unido, sobre todo en Escocia y el norte de Inglaterra, pueden provocar el cierre de carreteras, alteración en los servicios ferroviarios y cortes del suministro eléctrico, mientras que algunas comunidades rurales podrían quedar aisladas por la nieve.

Varios vuelos desde los aeropuertos de Aberdeen e Inverness fueron cancelados por las fuertes nevadas, mientras que el de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, informó hoy de que la pista permanecía cerrada a primera hora de hoy, por lo que algunos vuelos estaban sujetos a retrasos o cancelaciones.

La responsable de Transporte del Gobierno autonómico escocés, Fiona Hyslop, dijo a los medios que, «para muchos, el lunes marca el regreso al trabajo después de las vacaciones navideñas». «Si tiene que viajar, debe asegurarse que su vehículo esté preparado para el invierno y lleve un equipo de invierno en su coche.» EFE

