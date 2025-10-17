Eslovaquia solicita ayuda a Ucrania para cubrir necesidad de hasta 150.000 trabajadores

Praga, 17 oct (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, solicitó este viernes a su homóloga ucraniana, Yulia Svyrydenko, ayuda para cubrir las necesidades de mano de obra de la economía eslovaca, que estimó en hasta unos 150.000 trabajadores.

«Nuestra industria necesita entre 100.000 y 150.000 trabajadores cualificados, y es muy complicado buscar cooperación con países con los que existe una barrera lingüística», dijo Fico durante el consejo de ministros conjunto de los gabinetes de Bratislava y Kiev que se celebró hoy en la localidad eslovaca de Kosice, en el este del país.

Fico propuso una asociación estratégica con Ucrania en este terreno, para establecer un «marco institucional y legal para esa cooperación».

«Nos enfrentamos a las cotas históricas más bajas de paro y puedo decir que todo el que quiere trabajar tiene trabajo (en Eslovaquia)», añadió el mandatario populista.

En el segundo trimestre del año, Eslovaquia registró un desempleo del 5,3 % de la población económicamente activa (PEA), según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales eslovaco.

El número de refugiados ucranianos en Eslovaquia, que llegaron al país huyendo de la invasión rusa, asciende a 145.000 personas, lo que supone el 2,67 % de la población, según el Consorcio de organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes.

Uno de los acuerdos de orden social alcanzado por ambos gobiernos este viernes en Kosice ha sido la creación de escuelas ucranianas en Eslovaquia, para defender la “identidad nacional” de esos refugiados. EFE

