Eslovenia critica la presencia de una comisaria europea en la reunión de la Junta de Paz

1 minuto

Zagreb, 19 feb (EFE).- Eslovenia criticó este jueves la presencia de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, al señalar que no tiene mandato en política exterior y su presencia puede interpretarse como un respaldo a ese ente.

La ministra de Asuntos Exteriores eslovena, Tanja Fajon, declaró que «desconoce el papel que desempeñará Suica en la sesión de hoy de la Junta», pero cree que «no tiene autoridad sobre la política exterior de la UE», indica la agencia de noticias eslovena STA.

La Comisión Europea defendió este jueves que Suica participe en la reunión de la Junta de Paz, prevista en Washington, para «estar en la mesa» y no limitarse a ser donante de ayuda humanitaria para Gaza, pese a las críticas de altos cargos socialistas en la Eurocámara.

La jefa de la diplomacia eslovena expresó este jueves el deseo de que la UE mantenga una posición unificada, así como su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Recordó que Eslovenia no responderá a la invitación para unirse a la Junta, ya que se trata de un sistema paralelo al de Naciones Unidas.

«La Junta opera al margen del sistema de las Naciones Unidas. También nos gustaría que la propia idea de la Junta se basara en la resolución del Consejo de Seguridad, para que realmente se ocupara de Gaza», explicó. EFE

vb/ll/llb