España, el país con más medios implicados en la campaña de RSF por los periodistas de Gaza

2 minutos

París, 1 sep (EFE).- España es, con mucha diferencia, el país con más medios implicados en la campaña organizada este lunes por Reporteros sin Fronteras (RSF) y Avaaz para denunciar los «asesinatos» de 220 periodistas en Gaza por el Ejército israelí desde octubre de 2023.

Un total de 33 de los 262 medios que participan en la operación son españoles y los siguientes países que más se acercan por el número son Rumanía (16), Francia (15), Chile (13), México (12) e Italia (12). Estados Unidos queda por detrás con 11.

Como recuerda RSF en un comunicado, la operación internacional consiste en un apagón total o parcial de los medios y la colocación destacada del mensaje: «Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte».

Tres son los objetivos principales, empezando por la exigencia de esos periodistas y «el fin de la impunidad» por «los crímenes perpetrados» por las fuerzas israelíes. También se pide que se permita a la prensa extranjera el acceso independiente a la Franja de Gaza y que los gobiernos de todo el mundo acojan a los periodistas palestinos que quieren salir de ese territorio.

De acuerdo con el recuento de RSF, las últimas muertes de informadores por operaciones militares israelíes deliberadas contra profesionales de la información se produjeron el pasado 25 de agosto murieron cuatro periodistas y dos días antes perdió la vida otro.

La organización reclama una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para «poner fin a esta masacre» y «una acción firme de la comunidad internacional», a poco más de una semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. EFE

