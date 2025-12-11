España defiende ante la ONU un multilateralismo que dé soluciones sostenibles al planeta

4 minutos

Nairobi, 11 dic (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, abogó este jueves en Nairobi por un multilateralismo que produzca «soluciones sostenibles para un planeta resiliente».

«La emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la desertificación, y la contaminación: constituyen el mayor desafío de nuestra generación», afirmó Aagesen ante el plenario de la VII Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-7), principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo, que empezó el pasado lunes y se celebra hasta este viernes en la capital de Kenia.

«No abordarlo, sería no sólo dar la espalda a la ciencia y a la realidad, sino un acto de irresponsabilidad histórica. Tenemos las soluciones y lo más importante somos una mayoría convencida. A si que hay motivos para la esperanza», subrayó la vicepresidenta tercera.

Pese a los «intentos de dar pasos atrás y debilitar los consensos», precisó, foros como la UNEA-7 demuestran que, «incluso en un mundo de desafíos complejos, somos más los que sabemos que la agenda del medio ambiente es la gran oportunidad para construir el presente y futuro de salud pública, justicia social, igualdad de género, prosperidad y paz».

Aagesen hizo hincapié en que «el multilateralismo es la única hoja de ruta posible».

En ese sentido, la ministra recordó que este viernes se cumplen diez años desde la adopción del Acuerdo de París sobre el cambio climático, un hito histórico «que demostró, una vez más, que unidos podemos dar pasos firmes con resultados tangibles».

Este año, añadió, «hemos podido ver y celebrar la entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos, un marco global de protección que España fue el primer país europeo en ratificar».

A esta «crisis múltiple», advirtió, se suman «enemigos como el negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia, que persiguen retrasar la acción y distorsionar la percepción de los riesgos, lo que nos hace más vulnerables e incrementa las perdidas y daños».

Por eso, la vicepresidenta tercera manifestó que «combatir conjuntamente estos fenómenos forma parte de la apuesta para avanzar soluciones sostenibles para un planeta resiliente, acelerando la acción basada en la ciencia».

«No basta con actuar, sino que hay que hacerlo a tiempo. Actuar tarde es otra forma de inacción», remarcó Aagesen, quien se mostró a favor de apoyar al Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA), con sede central en Nairobi, «reforzando su mandato para una acción efectiva».

También enfatizó que España seguirá trabajando para lograr «un acuerdo legamente vinculante para el fin de la contaminación por plásticos».

«Un planeta resiliente -concluyó- requiere decisiones aquí y ahora. Pueden contar con España».

Bajo el lema «Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente», la UNEA-7 acoge a algo más de 6.000 participantes registrados de más de 180 países, incluidos 79 ministros y 35 viceministros, según la organización.

La UNEA-7 negociará 15 proyectos de resolución sobre temas que abarcan desde la conservación de los glaciares del mundo hasta la contención de las floraciones masivas de algas y la reducción del impacto ambiental de la inteligencia artificial».

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

La UNEA se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil).

Desde 2014, la UNEA ha celebrado seis sesiones con más de cien resoluciones que han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales. EFE

pa-aam/cc

(foto) (vídeo)