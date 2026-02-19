España defiende el rigor de la AIE y aboga por seguir acelerando la transición energética

París, 19 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español, Sara Aagesen, defendió este jueves los trabajos «rigurosos» de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y abogó por seguir acelerando la transición energética mundial, frente a las amenazas de Estados Unidos de dejar la institución si no cambia su rumbo en favor de las energías limpias.

«Hoy todo el mundo nos está mirando y esperando respuestas», señaló Aagesen en su intervención a puerta cerrada ante la Junta de Gobierno de la Ministerial de la AIE, que concluye este jueves su reunión de dos días en París, según indicaron a EFE fuentes de su ministerio.

Ante ese foro la ministra para la Transición Ecológica trasladó los cinco pilares que, a su juicio, definen la posición de España ante el actual escenario energético y climático, según las fuentes.

Subrayó que la crisis climática es uno de los mayores riesgos para la seguridad general y, en particular, para la seguridad energética. En segundo término, reivindicó el papel de la AIE como referente frente a la desinformación, gracias a unos «análisis rigurosos, basados en datos y en evidencia» que permiten a los gobiernos tomar decisiones con mayor certidumbre, dijeron las fuentes.

En tercer lugar, Aagesen defendió la necesidad de acelerar la transición energética sobre la base de la eficiencia, las energías renovables y la ética, integrando su triple dimensión: sostenibilidad, seguridad y competitividad.

Incidió en que dicha transición debe ser «justa» y poner al ciudadano en el centro, apoyándose en los trabajos técnicos de la Agencia Internacional de la Energía.

Y, finalmente, resaltó la importancia de la cooperación y el diálogo, reivindicando el multilateralismo como «la gran bandera que une a todos los países».

En una rueda de prensa, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mantuvo este jueves en París la amenaza de que su país abandonará la AIE si esta no cambia su rumbo en favor de las energías limpias.

Aunque trabajará para que «no suceda», dijo, ya que reconoció que si Washington se retira «existe siempre el riesgo» de que China aproveche ese vacío para entrar en el organismo. «Estamos muy empeñados en no tener que dejar» la agencia, insistió

Durante su intervención ante la Junta de Gobierno de la Ministerial de la AIE, Aagesen destacó varios aspectos que considera prioritarios reforzar en la labor de la agencia.

Entre ellos, el escenario de emisiones netas cero como herramienta clave para afrontar la crisis de seguridad energética y climática, así como el seguimiento de los compromisos adoptados en las COP28.

Asimismo, apuntó a la entrada en «una era de electrificación», en la que las políticas energéticas, climáticas y de seguridad deben situarse en el centro de la acción pública, y defendió que el programa de trabajo y el presupuesto de la AIE refuercen estas prioridades.

También subrayó la importancia de impulsar la Comisión Global sobre transiciones energéticas centradas en las personas, con el objetivo de asegurar que la transformación del sistema energético no sea solo un debate entre grandes economías, sino un proceso inclusivo que tenga en cuenta distintas realidades y garantice beneficios tangibles para la ciudadanía. EFE

