España entre los cinco países de la OCDE que concentraron más migración permanente en 2024

1 minuto

Bruselas, 3 nov (EFE).- España fue en 2024, junto con Estados Unidos, Alemania, Canadá y el Reino Unido, uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde se registró más migración permanente, según el informe anual sobre las migraciones internacionales publicado este lunes por ese organismo.

En 2024 Estados Unidos registró 1,4 millones de nuevos inmigrantes permanentes, el 27 % del total en la OCDE, mientras que Alemania recibió más de 586.000; Canadá unos 483.600, el Reino Unido a 435.700 y España a 368.000 migrantes.

Esos cinco países concentraron la mitad de la migración permanente en la OCDE en 2024.

En la mayoría de los países de la OCDE la migración permanente disminuyó en 2024 con respecto a 2023, especialmente en los países de la UE, donde las cifras cayeron un 8 %. EFE

