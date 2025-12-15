España espera relanzar interconexiones eléctricas con Francia en primer trimestre de 2026

5 minutos

(Actualiza con reacción francesa)

Bruselas, 15 dic (EFE).- España espera acordar con Francia en el primer trimestre de 2026 el relanzamiento de las interconexiones eléctricas de la península a través de los Pirineos, que la Comisión Europea (CE) quiere acelerar pese a las reticencias de París, anunció hoy el secretario de Estado español de Energía, Joan Groizard Payeras.

«Nos marcamos como objetivo poder acordar cuanto antes y en todo caso, en el primer trimestre de 2026, la fecha de inicio de los trabajos de las dos interconexiones transpirenaicas que ayudarán a mejorar la interconexión de la península con el resto de Europa», declaró Groizard a su llegada a un consejo de ministros de Energía de la Unión Europea (UE).

España presiona para desbloquear el enlace pirenaico después de que Bruselas presentara la semana pasada un paquete legislativo para impulsar las redes en el que identificaba ocho «autopistas energéticas» prioritarias que deben progresar, y dos de ellas se referían a las interconexiones eléctricas con Francia por Navarra y Aragón.

Bruselas se comprometió a involucrarse más en el debate, aportando asesoría técnica, proponiendo fórmulas de reparto de costes y también presionando con «diálogo», entre otras medidas.

«Celebramos también que hay una gobernanza más europea de las interconexiones, abandonando una relación mucho más bilateral que gobernaba, hasta ahora, las interconexiones», agregó Groizard sobre un paquete que se analizará hoy en el Consejo de ministros europeos y que también propone multiplicar por cinco el presupuesto europeo dedicado a redes energéticas.

«No solo para Portugal y España. Europa está desperdiciando energía renovable muy competitiva por renunciar a esas interconexiones», añadió.

Sin embargo, España no está de acuerdo en que se relajen las normas medioambientales para acelerar la tramitación de proyectos energéticos.

«Nos preocupa que una aceleración de los permisos de las redes eléctricas vaya a pasar por una reducción de los estándares ambientales. Desde España defendemos que mantener las garantías ambientales y la participación ciudadana, la tramitación de los proyectos es imprescindible para contar con buenos proyectos», dijo el secretario de Estado.

París no cede

Francia, que envió al Consejo a su embajador adjunto ante la UE, Cyril Piquemal, ignoró la petición de España.

El diplomático dijo durante el debate que apoya la «ambición» del paquete de redes energéticas, pero agregó que está en «profundo desacuerdo con el enfoque» que ha tomado el Ejecutivo.

«Francia es el segundo país más interconectado de Europa, con 37 interconexiones eléctricas», dijo el diplomático, quien señaló que la gobernanza, la planificación y el reparto de competencias de la propuesta de la Comisión suponen una «fuente de preocupación» para París.

El responsable francés se mostró en contra de una planificación central, pues esta debe «pasar por la responsabilidad de los Estados miembros» y «respetar el principio de subsidiariedad (…) a la hora de identificar y priorizar las inversiones».

«Esta lógica descendente también permitiría la generación de unas interconexiones mal articuladas según las necesidades nacionales y regionales», agregó Piquemal.

«En cuanto a las interconexiones, si las aumentamos sin pensar en las redes anteriores, lo lógico es que aumente la congestión. Si aumentamos las interconexiones sin preocuparnos por la matriz energética, aún puede aumentar este problema de los costes sin garantizar una lógica económica que los justifique», concluyó.

Competencia justa

España también aprovechará la reunión para, junto con Portugal y Finlandia, pedir que se controlen más los subsidios a plantas electrointensivas, después de que hayan protestado algunas industrias.

«Hay distintos Estados que apoyan en costes de energía: una subvención a los costes energéticos que básicamente elimina las señales de precio, que distorsiona las señales de precio, que no reflejan los costes reales ni refleja la competitividad real entre Estados miembros, sino que genera una competencia artificial», indicó Groizard.

En referencia velada a Alemania, Madrid, Lisboa y Helsinki, capitales de países con alta penetración de renovables, piden «medidas concretas de coordinación y asegurar que esas medidas de apoyo sean acotadas y temporales» para que el «músculo fiscal» de algunos países no arroje unos precios de la energía inferiores a los países que reducen sus costes desplegando renovables.

El mensaje de España para la última reunión sobre energía del año en Bruselas resume «lo que viene siendo probablemente la máxima prioridad política para España en todo el debate energético europeo, que es la interconexión, la necesidad de un mercado interior realmente unificado, realmente interconectado», concluyó Groizard. EFE

jaf/mb/psh

(vídeo)