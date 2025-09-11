España galardona en Florida a personalidades y empresas por su apoyo a la Marca España

Miami (EE.UU.), 11 sep (EFE).- La Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) reconocieron este jueves en Miami a personalidades y empresas de Hispanoamérica, como Emilio Estefan o Telefónica, por su rol como nodo entre España y EE.UU.

La ceremonia -organizada en colaboración con ICEX y Turespaña- estuvo dirigida a celebrar la duradera amistad entre España y Estados Unidos y fue presidida por la embajadora española en el país, Ángeles Moreno Bau.

Durante el acto se galardonó con el premio ‘Amigos de España’ a Estefan, músico cubano-estadounidense, a los empresarios estadounidenses, Adrienne Arsht y Jorge M. Pérez, y al cofundador de la agencia de medios y comunicación República Havas, Jorge Plasencia.

Esta distinción reconoce a personalidades en el exterior que fortalecen los lazos con el país ibérico, según la Cámara de Comercio.

También se otorgó el premio ‘Amigos de las Marcas Españolas’ a las empresas y organizaciones Adriana Hoyos, con sede en Miami, Iberia Foods, Operation Smile, Telefónica, los restaurantes Dolores But You Can Call Me Lolita y Crazy About You, Milam’s Market y Florida Blue.

Además, la presidenta y directora ejecutiva de ‘Express Travel’, Olga Ramudo, fue reconocida con este galardón «por su compromiso con la promoción de España como destino turístico de primer nivel».

El premio en todos los casos consistió en una estatuilla de un caballo de Lladró como «símbolo de nobleza, lealtad, esfuerzo y resiliencia, valores que reflejan la esencia del espíritu español».

La presidenta de la Cámara de Comercio, Mónica Vázquez, resaltó durante el acto que Miami «se está consolidando como un ‘hub’ para un número creciente de empresas españolas» y señaló que «más de 1.800 millones de dólares en bienes españoles se importan anualmente a Florida», lo que sitúa a España como el séptimo mayor inversor europeo en el estado.

Esto se debe a unos lazos «históricos y culturales» que la presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Sofía Osborne, destacó durante la ceremonia que unen a ambos territorios.

Esta fue la primera vez que Miami acogió esta ceremonia y la cuarta en que se celebró en Estados Unidos.

En lo que va de 2025, Estados Unidos ha sido el sexto destino más frecuente de las exportaciones españolas, por detrás de Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido, según datos del Gobierno español.

Sin embargo, España afronta desde el pasado 7 de agosto aranceles del 15 % para los productos que exporta hacia Estados Unidos, en el marco de los gravámenes que la actual Administración de Donald Trump impuso a la Unión Europea. EFE

