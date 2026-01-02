España garantiza al primer ministro palestino su apoyo a la paz definitiva en Gaza

Madrid, 2 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reafirmó este viernes al primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa, el apoyo de España a la paz definitiva en Gaza y al cese de la violencia en Cisjordania.

En un mensaje en X, Albares informa de que ha hablado con el primer ministro palestino, a quien le ha garantizado también que España seguirá trabajando con la Autoridad Palestina «para sostener su viabilidad financiera y su plan de reformas» y que participará en las reconstrucción de Gaza «para que los gazatíes tengan futuro en su tierra».

El responsable de la diplomacia española subraya que los impuestos retenidos por Israel tienen que ser entregados y en que la extensión de asentamientos ilegales de los colonos debe parar.

Insiste en que la situación humanitaria en Gaza es «catastrófica» y en que las trabas a las organizaciones no gubernamentales «son inaceptables y agravan la situación» y pide que las agencias de Naciones Unidas trabajen libremente en los territorios palestinos. EFE

