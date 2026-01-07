España habla con la oposición venezolana y tiene contacto con el gobierno chavista

Madrid, 7 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este miércoles que el Ejecutivo está hablando con la oposición venezolana, y también mantiene contacto con el Gobierno chavista, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Albares explicó en rueda de prensa que hay interlocución entre la embajada de España en Caracas y las autoridades del país; y recordó que el mismo sábado llamó al opositor y excandidato presidencial Edmundo González, exiliado en España, para hablar de la situación generada por la captura de Nicolás Maduro y su traslado a los EE.UU. acusado de narcotráfico y otros delitos.

Sobre la oferta de mediación que ha hecho España, Albares recordó que ha ofrecido «sus buenos oficios» para lograr una solución pacífica y negociada a la situación. Y si las partes lo consideran útil, «España va a estar ahí», apostilló.

También comentó que defender los valores europeos supone «reafirmar» la soberanía de Venezuela y que sus recursos económicos son parte de la misma.

Sobre el papel de Rodríguez Zapatero

Además, aseguró que el expresidente del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero «no actúa en nombre del Gobierno ni con un mandato del Gobierno» en su labor de mediación en Venezuela, pero sí tiene su reconocimiento.

«Realiza una labor que el Gobierno reconoce y valora», subrayó al explicar que esta labor se realiza a partir de 2015, a petición de la oposición venezolana, cuando se produce un proceso de negociación y diálogo.

Incidió en que oposición solicitó «personalmente» a Rodríguez Zapatero esta tarea de mediación en la República Dominicana, junto a expresidentes latinoamericanos, una mediación que luego retoma Noruega «y otros actores».

Según Albares, en su momento hasta el propio jefe del Ejecutivo español de entonces, el conservador Mariano Rajoy, agradeció a Rodríguez Zapatero toda esta mediación y la salida hacia España del dirigente opositor Leopoldo López.

«Eran otros tiempos cuando el PP (Partido Popular, derecha) no pretendía utilizar a la oposición venezolana como un burdo mecanismo de desgaste del Gobierno», reprochó el socialista Albares.

Sectores de la oposición venezolana han censurado fuertemente el papel de Rodríguez Zapatero por considerarlo próximo a las posiciones chavistas en anteriores negociaciones. EFE

