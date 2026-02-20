España pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

Barcelona (España), 20 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea», ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

Sobre esta ley, que ha definido como «una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado», Albares se ha mostrado confiado en que sea «lo más amplia posible» y que sirva para que «los presos salgan a la calle», a la par que ha animado a Rodríguez a «seguir dando pasos en esa dirección».

Por este motivo, Albares se ha mostrado partidario de que la Unión Europea «envíe un signo de que se está yendo por el buen camino», retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano. EFE

