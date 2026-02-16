España promete a Cuba alimentos y productos sanitarios en medio del cerco de EE.UU.

Madrid, 16 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, prometió este lunes al canciller cubano, Bruno Rodríguez, el envío a la isla de ayuda humanitaria en forma de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad.

Ambos ministros se reunieron hoy en Madrid a petición del jefe de la diplomacia cubana, en un encuentro en el que también se trató la situación de las empresas españolas que operan en Cuba y el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la isla.

«Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo», dijo Rodríguez en un mensaje en X tras la reunión.

Por su parte, España se comprometió a prestar ayuda humanitaria -alimentación y productos sanitarios de primera necesidad- de su agencia de cooperación (AECID) a Cuba a través de la ONU.

España se unirá así a un grupo muy reducido de países, entre los que figuran México, Chile y Rusia, que envían ayuda a la isla, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el pasado 29 de enero a través de una orden ejecutiva con aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Además de analizar el actual escenario de Cuba, los ministros de Exteriores también hablaron de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid entre el 4 y 5 de noviembre, para la que Cuba transmitió su apoyo en aras del «multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible».

A su entrada a la reunión, el canciller cubano fue increpado por una decena de personas que le esperaban en la acera de enfrente del palacete, con banderas de Cuba y carteles.

El canciller cubano se encuentra de tránsito en la capital española antes de partir a su país y después de visitar China, además de Rusia y Vietnam, para recabar apoyos ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña. EFE

