España y otros ocho países europeos piden a Bruselas un fondo para ayudar al aborto seguro

Bruselas, 19 feb (EFE).- España y otros ocho países europeos han urgido a la Comisión Europea a establecer un fondo para garantizar el aborto seguro y gratuito a mujeres en toda la UE, incluso en países donde es ilegal o muy difícil, anunciaron este jueves los organizadores de una iniciativa por el derecho al aborto.

En una carta a la que tuvo acceso EFE, la ministra de Igualdad española, Ana Redondo, y sus homólogos de Francia, Polonia, Suecia, Finlandia, Austria, Eslovenia, Estonia y Luxemburgo urgieron a la Comisión Europea a «considerar seriamente» cómo poner en práctica el fondo que plantea esta Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que ha logrado más de un millón de firmas en varios países europeos.

Los ministros de estos nueve Estados miembros creen que la Comisión tiene que considerar seriamente «cómo se podría financiar» este fondo con el actual presupuesto a largo plazo de la UE y cómo podría encajar en el esquema legal europeo, en el que los gobiernos nacionales tienen las competencias sobre sanidad.

La Comisión Europea tiene previsto anunciar el próximo jueves 26 de febrero si da trámite a esta iniciativa ciudadana o, en caso de no hacerlo, explicar los motivos.

Bruselas no puede proponer la legalización del aborto en la UE porque carece de competencias en el ámbito sanitario, pero los organizadores creen que sí puede crear un fondo para financiar el tratamiento a «las más de 20 millones de mujeres» que hoy en día tienen que ir a otro país para poder abortar.

Se trataría de un fondo al que los países de la UE se adscribirían de forma voluntaria y que no costearía los gastos del desplazamiento, sino del tratamiento médico.

Para los ministros de estos nueve países europeos, la iniciativa representa un avance vital para asegurar los derechos humanos, dignidad e igualdad para las mujeres que pueden quedarse embarazadas en toda la Unión Europea.

«El acceso a servicios de aborto seguros y legales es un componente esencial de la atención sanitaria y una piedra angular de los derechos humanos», apuntan los firmantes de la carta, que resaltan que aún persisten importantes disparidades entre los Estados miembros.

Esta situación «genera desigualdades injustas y coloca a muchas personas en situaciones vulnerables e inseguras», señala la carta, enviada el pasado martes pero que se dio a conocer hoy jueves.

Los nueve países firmantes creen que un fondo como el que proponen permitiría abordar estas deficiencias para que nadie vea denegado su derecho al aborto por barreras «legales, financieras, geográficas o socioeconómicas».

No obstante, inciden en que la iniciativa no puede «interferir ni poner en peligro» las competencias nacionales que regulan el derecho al aborto. EFE

