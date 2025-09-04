Españoles, alemanes, canadienses, italianos y franceses entre los heridos en Portugal
Lisboa, 4 sep (EFE).- Las autoridades de Portugal anunciaron este jueves que entre los heridos que fueron llevados ayer a hospitales tras el accidente del Ascensor de Gloria, un funicular turístico del centro de Lisboa, hay portugueses, coreanos, canadienses, italianos, franceses y suizos, además de dos españoles.
Una portavoz de la Protección Civil lusa ofreció este jueves datos sobre las nacionalidades de los 23 heridos y rehusó dar información sobre el origen de los 17 muertos en el accidente. EFE
ssa/lmg/jgb