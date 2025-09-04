The Swiss voice in the world since 1935

Españoles, alemanes, canadienses, italianos y franceses entre los heridos en Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 4 sep (EFE).- Las autoridades de Portugal anunciaron este jueves que entre los heridos que fueron llevados ayer a hospitales tras el accidente del Ascensor de Gloria, un funicular turístico del centro de Lisboa, hay portugueses, coreanos, canadienses, italianos, franceses y suizos, además de dos españoles.

Una portavoz de la Protección Civil lusa ofreció este jueves datos sobre las nacionalidades de los 23 heridos y rehusó dar información sobre el origen de los 17 muertos en el accidente. EFE

ssa/lmg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR