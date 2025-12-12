Espaillat y otros dominicanos forman parte del Comité Asesor del alcalde electo Mamdani

2 minutos

Nueva York, 12 dic (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró este viernes a varios políticos latinos al comité que tendrá la responsabilidad de conectar al funcionario con las diversas comunidades en la ciudad y trabajar para que se logre la agenda que prometió de autobuses gratis, cuidado infantil universal y congelar los alquileres para más de 2 millones de neoyorquinos.

El Comité Asesor está integrado por más de 100 funcionarios, entre ellos algunos de los que lo apoyaron durante su campaña por la alcaldía, como la congresista Nydia Velázquez o el senador estatal Gustavo Rivera, «en un momento en el que la coordinación temprana entre las ramas y niveles de gobierno puede ser de gran ayuda para abordar los desafíos más urgentes de la ciudad», según un comunicado.

Entre ellos, destacan «desde los alquileres en aumento y los costos crecientes del cuidado infantil hasta el acceso al transporte, el desarrollo empresarial y la preparación para emergencias».

«Lograr una ciudad de Nueva York asequible requerirá la colaboración con líderes de todos los niveles de gobierno, incluidos aquellos que fueron parte de la histórica victoria que obtuvimos en noviembre», indicó Mamdani.

El demócrata indicó además que el Comité Asesor permitirá a su nuevo Gobierno «construir una administración que refleje nuestra ciudad, se centre en las necesidades de los trabajadores y esté preparada para implementar la agenda de asequibilidad».

Otros líderes latinos en dicho comité son los congresista Adriano Espaillat y Alexandria Ocasio, el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso y los senadores estatales Julia Salazar, José M. Serrano, Luis Sepúlveda, Nathalia Fernández y Kristen González.

También las asambleístas Jessica González, Catalina Cruz, Marcela Mitaynes, Maritza Dávila, Manny de los Santos, George Alvarez, Amanda Séptimo, Emérita Torres y Karines Reyes. Los concejales Shaun Abreu, Carmen de la Rosa, Pierina Sánchez, Oswald Feliz, Amanda Farías, Tiffany Cabán, Jennifer Gutiérrez, Alexa Avilés, Diana Ayala y los concejales electos Justin Sanchez, Elsie Encarnación, Christopher Marte y Shirley Aldebol. EFE

