Estados Unidos extradita dominicano buscado por muerte de un hombre en Jarabacoa en 2021

1 minuto

Santo Domingo, 20 feb (EFE).- Estados Unidos extraditó este viernes a un dominicano acusado de provocar la muerte a un hombre con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, en el año 2021.

Robinson Páez Bonifacio fue trasladado desde Nueva Jersey por agentes federales de Los U.S. Marshall de Estados Unidos y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

De inmediato, fue trasladado al distrito judicial de La Vega, donde se conocerá el proceso judicial por el homicidio de Luis Saúl Rodríguez Durán, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de noviembre del año 2021 cuando Rodríguez Durán se encontraba en un colmado ubicado en la calle La Piña, sector Vera del Yaque, de Jarabacoa, y sostuvo una discusión con Páez Bonifacio, quien le propinó cuatro heridas con un arma blanca.

Según testigos, el acusado se molestó por una situación personal, profiriendo insultos y agresiones físicas contra la víctima.

Ambos forcejearon y fueron separados por los presentes, pero Páez Bonifacio, aprovechando un momento de distracción, buscó un cuchillo que guardaba en la motocicleta en que se transportaba, regresando de inmediato.

Al retornar al lugar, arremetió contra Rodríguez Durán, infiriéndole las heridas que terminaron con su vida, e inmediatamente se dio a la fuga.EFE

mf