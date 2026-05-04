Estatal petrolera paraguaya anuncia tercera subida de los combustibles debido a la guerra

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Asunción, 4 may (EFE).- La empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció este lunes un aumento promedio del 9 % en los precios del diésel y del 4 % en la gasolina que distribuye en su red a nivel nacional, el tercer aumento desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Petropar informó en la red social X de que a partir de este lunes el diésel aumentará en 750 guaraníes (12 centavos de dólar) y las gasolinas en 300 guaraníes (5 centavos).

De ese modo, el diésel ‘común’, denominado tipo III, costará 8.200 guaraníes cada litro (1,32 dólares), un 10 % más que los 7.450 guaraníes (1,2 dólares) fijados en abril pasado, cuando Petropar anunció el segundo aumento de los precios.

El diésel prémium subió un 8 %, al pasar de los 9.250 guaraníes (1,5 dólares) por litro en abril a los 10.000 guaraníes (1,61 dólares).

Por su parte, la gasolina de 88 octanos aumentó un 4,7 %, hasta los 6.690 guaraníes por litro (1,08 dólares); la de 93 octanos un 4,4 %, hasta los 7.170 guaraníes (1,16 dólares), y la nafta de 97 octanos un 3,6 %, hasta los 8.540 guaraníes (1,38 dólares).

El presidente de Petropar, William Wilka, indicó en la radio local Monumental que la medida «responde exclusivamente» al aumento internacional de los precios combustibles por la guerra en Oriente Medio.

Wilka subrayó que desde el inicio de la guerra contra Irán, el 28 de febrero pasado, el diésel acumuló aumentos en el mercado internacional del 62 % y la gasolina del 77 %, lo que ha hecho «insostenible» mantener bajos los precios en el mercado local.

En declaraciones a la radio Universo, Wilka dijo que, con los tres ajustes acumulados, el diésel que ofrece Petropar es un 8 % más barato que el de las estaciones privadas y que la gasolina es un 2 % más económica.

El primer ajuste de los precios de Petropar tuvo lugar el 23 de marzo, cuando el diésel III se fijó en 6.700 guaraníes (1,08 dólares) por litro, un 23 % más barato que el precio actual, y la gasolina de 88 octanos se ubicó en los 5.640 guaraníes (91 centavos), un 18,6 % menos.

Igualmente, las estaciones de servicio privadas, que distribuyen cerca del 80 % de los combustibles del país, han aplicado ajustes sucesivos de los precios del diésel y la gasolina desde el estallido de la guerra. EFE

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