Estonia detiene a un supuesto propagandista prorruso por actividades contra el Estado

1 minuto

Berlín, 5 nov (EFE).- La Policía de Seguridad de Estonia detuvo el martes al influyente y propagandista prorruso Oleg Bessedin por haber cometido supuestamente, entre otros delitos, actividades contra el Estado, como la difusión de programas de televisión rusos sancionados por la Unión Europea.

Sobre Bessedin pesa la sospecha de realizar actividades coordinadas con varias personas de Rusia en un canal de Youtube «especializadas en influir» a favor de Moscú, informó este miércoles la radiotelevisión pública de Estonia ‘ERR’ en base a declaraciones del fiscal general estonio, Taavi Pern.

Bessedin, que contaba con cientos de miles de seguidores en redes sociales como Facebook y Youtube, se encuentra en prisión preventiva por decisión de un tribunal estonio, ante la posibilidad de que se fugue a Rusia, donde, según la ‘ERR’, aún mantiene contactos profesionales.

La ‘ERR’ citó a la abogada del sospechoso al informar de que éste último se declaró «no culpable» ante el tribunal tras su detención, y precisó que en un registro en el domicilio de Bessedin se saldó con la incautación de cientos de miles de rublos.

Bessedin comenzó sus actividades propagandísticas al servicio de Rusia desde, al menos, 2022, según recogió la ‘ERR’ citando a la fiscalía estonia. EFE

